Trumps fascistische trans-uitwissing in werking: trans personen in Kansas moeten rijbewijs inleveren Actueel Vandaag

De Amerikaanse staat Kansas heeft transgender personen per brief laten weten dat hun rijbewijs met ingang van donderdag ongeldig is. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die Republikeinse politici in de staat vorige week aannamen. De wet verplicht dat het geslacht op identiteitsdocumenten overeenkomt met het bij geboorte toegewezen geslacht. Het is een direct uitvloeisel van het streven van het fascistische Trump-regime om het bestaan van trans personen uit te wissen. Naar schatting zullen zo'n 1.800 mensen hun identiteitspapieren kwijtraken.

De wet kent ook geen overgangsperiode. De wet gaat donderdag en wie vanaf de eerste minuut ervan met een volgens de nieuwe wet ongeldig rijbewijs rijdt, riskeert direct een boete en een strafblad. Een aantal mensen kreeg de brief met de beslissing woensdag, anderen zeggen nog helemaal niks te hebben ontvangen.