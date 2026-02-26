Trumps fascistische trans-uitwissing in werking: trans personen in Kansas moeten rijbewijs inleveren

De Amerikaanse staat Kansas heeft transgender personen per brief laten weten dat hun rijbewijs met ingang van donderdag ongeldig is. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die Republikeinse politici in de staat vorige week aannamen. De wet verplicht dat het geslacht op identiteitsdocumenten overeenkomt met het bij geboorte toegewezen geslacht. Het is een direct uitvloeisel van het streven van het fascistische Trump-regime om het bestaan van trans personen uit te wissen. Naar schatting zullen zo'n 1.800 mensen hun identiteitspapieren kwijtraken.
De wet kent ook geen overgangsperiode. De wet gaat donderdag en wie vanaf de eerste minuut ervan met een volgens de nieuwe wet ongeldig rijbewijs rijdt, riskeert direct een boete en een strafblad. Een aantal mensen kreeg de brief met de beslissing woensdag, anderen zeggen nog helemaal niks te hebben ontvangen.
Naast het ongeldig verklaren van het rijbewijs, verbiedt de fascistische haatwet transgender personen ook het gebruik van toiletten in overheidsgebouwen die niet overeenkomen met het geslacht dat bij geboorte is toegewezen. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing, bij een tweede een boete van 1.000 dollar. Verdere overtredingen kunnen leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Burgers kunnen bovendien zelf trans personen verraden die de haatwet overtreden. Dat wordt door de staat aangemoedigd door kopgeld uit te loven dat kan oplopen tot 1.000 dollar.
Meer over:actueel, verenigde staten, kansas, donald trump, fascisme, transhaat
