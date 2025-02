Trumps bezuinigingen op ontwikkelingshulp zullen de wereldwijde democratie ondermijnen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

David Koranyi voorzitter van Action for Democracy

Een pleidooi voor overzeese ondersteuning van de democratie door staten, steden, maatschappelijke organisaties en burgers

De abrupte bevriezing van bijna 72 miljard dollar aan Amerikaanse buitenlandse hulp door de regering Trump ondermijnt de Amerikaanse belangen en de stabiliteit in de wereld en is een teken van een gevaarlijke terugtrekking van Amerika's verdediging van de vrijheid wereldwijd.

USAID is opgericht door president John F. Kennedy en de National Endowment for Democracy (NED) was een product van de visie van president Ronald Reagan om de wereldwijde democratie te bevorderen. Samen hebben ze ontelbare mensen verdedigd tegen afschuwelijke mensenrechtenschendingen en hebben ze gediend als bolwerk tegen corruptie en autoritaire praktijken. USAID en zijn partners in de burgermaatschappij zijn al meer dan zestig jaar de eerste verdedigers van de Amerikaanse belangen. Het werk van USAID heeft vaak militaire interventie voorkomen. Als de verstrekker van 40% van de wereldwijde humanitaire hulp, creëert de plotselinge terugtrekking van Amerika een machtsvacuüm waar haar vijanden - waaronder China, Cuba, Iran en Rusland - zullen instappen. Zoals president Kennedy zei: “[Amerikaanse steunverminderingen] zouden rampzalig zijn en op de lange termijn duurder. Onze eigen veiligheid én onze welvaart zouden in gevaar komen.”

In slechts een paar dagen tijd heeft de bevriezing van de financiële steun bereikt wat de presidenten van Rusland en Wit-Rusland al tientallen jaren willen: een streep halen door de overblijfselen van onafhankelijke media in de voormalige Sovjet-Unie. Meduza, dat onafhankelijke berichtgeving bood over onderwerpen die door het Poetin-regime werden gecensureerd, gaat nu een onzekere toekomst tegemoet zonder steun van USAID. Het is veelzeggend dat Moskou de zet van Trump prijst. In Oekraïne steunde USAID het Anti-Corruption Action Center - een cruciale speler die oligarchische corruptie aan de kaak stelt. In Zuidoost-Azië steunt het programma de Freedom Collaborative, die slachtoffers van mensenhandel redt uit cyberoplichtingspraktijken, waarmee jaarlijks miljoenen Amerikaanse burgers worden opgelicht. China Labor Watch bestrijdt, met steun van NED, de dwangarbeid van Chinese arbeiders door onderzoeken uit te voeren, slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen en de handhaving van wetten te bevorderen. Het schrappen van het President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) brengt honderdduizenden levens in Afrika in gevaar.

Deze cruciale prestaties en talloze andere zijn nu in gevaar. President Jimmy Carter verklaarde ooit dat “elke Amerikaanse ambassade beschouwd moet worden als een toevluchtsoord voor mensen die lijden onder mensenrechtenschendingen”. De Amerikaanse regering gaf letterlijk onderdak in de ambassade in Boedapest aan kardinaal József Mindszenty die tussen 1956 en 1971 op de vlucht was voor vervolging voor zijn onverzettelijke verzet tegen het communisme in Hongarije.

Als Hongaarse Amerikaan die de erfenis van de revolutie van 1956 hoog in het vaandel draagt, is het steunen van de democratie niet alleen een kwestie van politiek - het is ook persoonlijk. Mijn familie en vrienden in eigen land leven nu al meer dan tien jaar met de gevolgen van de democratische achteruitgang. Mijn organisatie, Action for Democracy, en ikzelf zijn door het regime van Orbán en zijn bondgenoten venijnig belasterd omdat we de democratische basisvrijheden in het land probeerden te beschermen. Ik dacht dat ik een veilige haven had gevonden in Amerika - waar de verdediging van de democratie een nationale waarde is die ons allen bindt.

Wij, de mensen, moeten deze fakkel verder dragen. Amerika is als natie van immigranten bij uitstek geschikt om de wereldwijde democratie te ondersteunen. Door onze migrantengemeenschappen in te schakelen en hun energie, kennis en middelen te kanaliseren, kunnen we Amerika's democratische leiderschap behouden, zelfs wanneer de steun van de federale overheid verslapt. Amerikaanse staten, steden, particuliere burgers en maatschappelijke organisaties moeten in actie komen. We moeten allemaal een doel kiezen en adopteren dat we in het buitenland steunen, naast de doelen die we thuis al steunen.

De rest van de wereld heeft ook een plicht. President Kennedy zei het al in zijn inauguratiespeech : “Mijn medeburgers van de wereld: vraag niet wat Amerika voor jullie zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.” De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Canada en democratieën over de hele wereld, die de afgelopen decennia met USAID hebben samengewerkt, moeten hun eigen middelen op een nieuwe schaal mobiliseren.

Het Europees Fonds voor Democratie moet worden versterkt en haar missie moet wereldwijd worden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een unieke kans om gebruik te maken van hun “Britain Reconnected”-strategie. Canada moet zijn leidende rol in de Community of Democracies en de Media Freedom Coalition verdubbelen en het onaangeboorde potentieel van het Pro-Dem Fund benutten om de mediavrijheid wereldwijd te verbeteren.

Zuid-Afrika moet het African Renaissance and International Cooperation Fund nieuw leven inblazen om zijn visie van een democratisch, conflictvrij en ontwikkelingsgericht Afrikaans continent te bevorderen. Brazilië moet zijn positie als grootste democratie in Zuid-Amerika benutten om de leemte op te vullen die op het continent is ontstaan door de terugtrekking van de VS. Brazilië en Zuid-Afrika moeten als democratische leden van BRICS hun gewicht in de organisatie aanwenden om de mogelijk corrumperende inspanningen van autoritaire leden tegen te gaan.