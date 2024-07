Trumps advocaat Rudy Giuliani verstoten uit rechtspraak wegens leugens over verkiezingsfraude Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Een van Donald Trumps trouwste volgelingen, oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, is geschrapt als advocaat in zijn thuisstaat wegens herhaaldelijk liegen over de uitslag van de presidentsverkiezingen. Giuliani voerde namens Trump rechtszaak na rechtszaak om te bewijzen dat Trump de werkelijke winnaar van de verkiezingen in 2020 was, zonder ooit daadwerkelijk bewijs te kunnen leveren.

Een panel van rechters oordeelde dinsdag dat Giuliani “met onmiddellijke ingang wordt uitgesloten van de uitoefening van het recht […] en dat zijn naam wordt geschrapt uit de lijst van advocaten en raadslieden in de staat New York”, zo meldt Associated Press.

Gedurende het presidentschap van Trump en de periode erna, maakte Giuliani zich vrijwel dagelijks onsterfelijk belachelijk. Een van zijn acties die nog altijd tot grote hilariteit leiden, is de keer dat hij een persconferentie wilde beleggen bij het prestigieuze Four Seasons Hotel, maar in plaats daarvan per ongeluk koos voor hoveniersbedrijf Four Seasons Landscaping, waardoor hij de pers moest toespreken vanaf een industrieterrein.