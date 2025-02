Trump ziet de wereld als een project en ontkent alle economische ontwikkelingen in de internationale handel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De wereld kijkt verbijsterd toe naar de bizarre capriolen van Donald Trump sinds hij geïnstalleerd is als de 47e president van de VS. Zijn aanhang ziet hem als de grote leider die de VS weer op de wereldkaart moet zetten als het grootste en machtigste land van de wereld, waar iedereen rekening mee moet houden. Om dat doel te bereiken heeft hij zich laten omringen door de grootste en machtigste tech-giganten. Zoals Elon Musk en Mark Zuckerberg. Musk heeft hij zelfs al toegang gegeven tot het Amerikaanse geldsysteem en mag naar eigen inzichten de overheid saneren. Zelfs Gaza, Groenland en het Panamakanaal ontkomen niet aan de ongebreidelde overnamedrift van Trump. Waarbij zijn overnameplan voor Gaza nog wel het meest bizar is.

“America First” is de slogan en mantra waaronder dit doel van hernieuwde Amerikaanse wereldoverheersing als grootste economische macht ter wereld de komende jaren moet worden gerealiseerd. Waarbij andere economische machtsblokken in de wereld zich maar onderdanig moeten neerleggen bij zijn visionaire projectdoelstellingen voor de gehele wereld.

Trump en zijn aanhang vergeten daarbij dat de EU, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk ook economische machtsblokken zijn die zich niet gedwee bij zijn plannen zullen neerleggen. Om nog maar te zwijgen van de groep BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Iran, Egypte, Ethiopië, de Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië, die veel economische en politieke macht vertegenwoordigen tegenover de Westerse economieën.

Invoerrechten zijn altijd slecht voor de internationale handel. Ze versluieren de reële kostprijzen van producten op de wereldmarkt. De invoerrechtenpolitiek van Trump zal dus met zekerheid de wereldhandel negatief gaan beïnvloeden en veel economieën hard treffen. Inclusief de Nederlandse economie, ook al zijn we qua export niet zo afhankelijk van de VS als van ons buurland Duitsland, wiens economie er momenteel ronduit slecht voor staat.

Trump verzuimt rekening te houden met het feit dat de internationale handel sinds de opkomst van de Chinese economie drastisch is veranderd. Veel economieën zijn inmiddels afhankelijk van een zo soepel mogelijk lopend internationaal handelsverkeer van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. Dat proces wordt hardhandig verstoord door de plannen van Trump. Die stoort zich daar niet aan en denkt in al zijn wijsheid dat hij letterlijk in 2025 nog de wereld politiek en economisch naar zijn hand kan zetten.

Als keiharde zakenman is hij in de VS gewend altijd hoog in te zetten, zijn onderhandelingspartner te ontregelen en dan een deal te sluiten waarvan de uitkomst al vooraf was bepaald. Politici en diplomaten zijn dit soort botte zakelijke onderhandelingsprocessen niet gewend.

Als Trump de EU hogere invoerrechten gaat opleggen doet de Europese Commissie er verstandig aan om het spel hard te spelen. Door bijvoorbeeld aan te kondigen dat de EU 10% hogere invoerrechten bovenop de Amerikaanse heffingen voor EU-producten, op specifieke Amerikaanse producten die voor de VS het meeste pijn doen, zal gaan heffen.