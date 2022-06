Trump zette menigte aan tot staatsgreep, juichte moord op vicepresident Pence toe Nieuws • Gisteren • leestijd 2 minuten • 1824 keer bekeken • bewaren

In de VS is de eerste openbare hoorzitting gehouden van de parlementaire commissie die de aanval op het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Uit de zitting, die bedoeld was om via interviews en video-opnames een beeld te schetsen van de ernst van de gebeurtenis, is duidelijk geworden dat ex-president Trump de menigte heeft opgehitst om de macht te grijpen. Trump kon niet verkroppen dat hij de verkiezingen had verloren en wilde zo voorkomen dat de gekozen president Joe Biden kon worden geïnstalleerd. De getuigenissen bevestigen het scenario dat extreemrechts via verkiezingen aan de macht wil komen om vervolgens de democratie af te schaffen. Een strategie die eerder met 'succes' werd toegepast door Adolf Hitler.

Tijdens de zitting keerden ook partijgenoten van Trump en voormalige medestanders zich tegen zijn plannen en beweringen om de macht te behouden. De VRT meldt:

Zo was er een getuigenis te zien van de voormalige minister van Justitie Bill Barr. Hij zei dat de beweringen van de voormalige president dat de verkiezingen waren gestolen, ongegrond waren. "We kunnen niet leven in een wereld waarin de zittende regering aan de macht blijft op basis van haar opvatting, niet ondersteund door specifiek bewijs, dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen", zei de voormalige minister. Iets later volgde ook Ivanka Trump, de dochter van de ex-president. Zij “aanvaardde” de verwerping door Barr van de samenzweringstheorie van haar vader. Volgens de Republikeinse vicevoorzitster van de onderzoekscommissie Liz Cheney was er een "uitgekiend plan" van de toenmalige president om de verkiezingsuitslag te veranderen. De aanzet voor de bestorming was een tweet van Trump, aldus Cheney, waarin hij zijn aanhangers opriep naar Washington te komen. "Het zal wild worden", schreef hij in die tweet. Toen Trump-aanhangers op 6 januari 2021 scandeerden dat ze vicepresident Pence wilden ophangen, reageerde Trump daar positief op, zei Cheney. De Republikeinse deelde daarop de reactie van Trump volgens zijn eigen adviseurs: "Het is zijn verdiende loon". De zaal leek zichtbaar geschrokken.

Trump houdt zijn aanhangers voor dat het onderzoek een 'heksenjacht' tegen hem is. Fox News, de tv-zender die veelal de spreekbuis is van Trump en zijn ideologen, zendt als enige grote nieuwszender die verhoren niet uit.

Het is de vraag of de hoorzittingen mensen van mening kunnen doen veranderen over de gebeurtenissen. Het idee dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen dankzij fraude, is vrij algemeen aanvaard onder Republikeinse kiezers. Het Twitteraccount van Republikeinse afgevaardigden in de justitiecommissie schreef tijdens de uitzending: ‘Allemaal. Oud. Nieuws.’ Het Trump-gezinde Fox News was de enige tv-zender die de hoorzitting niet live uitzond. Toch ging het ook in hun programma’s steeds over de 6-januari-commissie en hoe die was ‘ontmaskerd als partijdig onderonsje’ met ‘valse beweringen en grote hiaten’.