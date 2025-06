Trump zet fascistische bijl in suïcide-preventie voor LHBTQI-personen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 214 keer bekeken • bewaren

Amerikaanse LHBTQI+-personen kunnen vanaf volgende maand niet meer terecht bij een gespecialiseerde afdeling van de nationale preventielijn voor zelfdoding. De organisatie The Trevor Project, die deze dienstverlening verzorgde, ontving woensdag een stopzettingsbevel van het Trump-regime. Volgens de regering moeten LHBTQI+-bellers voortaan volstaan met de algemene dienstverlening van de hulplijn.

De gespecialiseerde ondersteuning werd in 2022 opgezet vanuit de erkenning dat LHBTQI+-personen specifieke mentale problemen ervaren, veroorzaakt door onder meer verstoting en maatschappelijke discriminatie. Deze groepen hebben bovendien onevenredig hoge zelfdodingcijfers. Het Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), dat de hulplijn beheert, zegt dat de beslissing is genomen om diensten niet langer te "compartimenteren" en zich te richten "op alle hulpzoekers".

De werkelijke motivatie is echter te vinden in de LHBTQI+-haatagenda van het Trump-regime. Het White House Office of Management and Budget omschreef de LHBTIQ+ sectie eerder als "een chatdienst waar kinderen worden aangemoedigd om radicale genderideologie te omarmen zonder toestemming of medeweten van hun ouders." Deze beslissing past in het bredere beleid van het Trump-regime om specialistische zorg voor en juridische erkenning van transgender personen te elimineren, inclusief het schrappen van financiering voor onderzoek naar LHBTQI+-gezondheid.

The Trevor Project zegt de crisisondersteuning voort te zetten via hun eigen hulplijn, maar vreest de gevolgen van de nieuwe overheidsingreep. In 2024 hielp de organisatie ongeveer 500.000 mensen, waarvan 231.000 via de speciale 988-lijn kwamen. "Ik wil dat elke LHBTIQ+ jongere weet dat je waardevol bent, geliefd bent en erbij hoort - ondanks dit hartverscheurende nieuws," aldus topman Jaymes Black. De organisatie probeert nu via crowdfunding de wegvallende federale financiering van 33 miljoen dollar te compenseren.