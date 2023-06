Trump wordt vervolgd wegens misdrijven tegen de staat, aanhangers zijn bereid tot geweld • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse justitie klaagt voormalig president Donald Trump aan wegens een reeks misdrijven. Dat is vrijdag bekend gemaakt door het openbaar ministerie. Trump wordt voor veel meer misdrijven en overtredingen dan tot nu toe werd verwacht, in totaal 37 stuks. Hij wordt er onder meer van verdacht zeer geheime documenten over het Amerikaanse kernwapenarsenaal aan onbevoegden te hebben getoond. Ook heeft hij informatie gedeeld over een mogelijke militaire aanval op Iran.

De NOS meldt:

Het OM heeft bewijs dat Trump in twee gevallen informatie uit de documenten heeft gedeeld met mensen. In juli 2021 zou hij tijdens een bijeenkomst op een golfbaan in New Jersey een 'aanvalsplan' van het ministerie van Defensie aan een schrijver hebben laten zien. Daar is een audio-opname van. In het najaar van 2021 zou hij ook een lid van zijn staf geheime documenten hebben laten zien over een militaire operatie. Op beide momenten zei Trump dat de informatie geheim was en dat hij het eigenlijk niet mocht laten zien of in zijn bezit mocht hebben.

Tijdens zijn presidentschap bewaarde Trump honderden geheime documenten in dozen die hij na zijn aftreden meenam naar zijn resort Mar-a-Lago in Florida waar jaarlijks tienduizenden gasten verblijven. De dozen werden bij huiszoeking aangetroffen in onder meer de badkamer, een partyruimte en een bezemkast.

Trump stelt onschuldig te zijn en tracht het OM verdacht te maken. Hij wil volgend jaar opnieuw een gooi doen naar het presidentschap.

Door deze aanklacht ontstaat de politiek precaire situatie dat een Republikeinse presidentskandidaat in de loop van de verkiezingscampagne wordt vervolgd door het openbaar ministerie dat werkt onder de verantwoordelijkheid van een minister van zijn politieke tegenstander in diezelfde verkiezingen. Het Witte Huis verklaarde donderdag pas uit de media van de aanklacht tegen Trump te hebben gehoord. Hoe deze aanklacht de kansen van Trump zal beïnvloeden valt niet te voorspellen. Het effect van de voorgeleiding van Trump in april was dat hij er flink op vooruitging in de peilingen ten opzichte van mogelijke Republikeinse rivalen en dat hij extra veel financiële donaties van zijn aanhangers kreeg.