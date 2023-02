Trump wilde dat Twitter bericht verwijderde waarin hij een 'pussy ass bitch' genoemd werd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen sinds korte tijd een meerderheid hebben, wordt woensdagavond een hoorzitting gehouden over mogelijk onterechte censuur door Twitter. Het sociale netwerk zou hebben voorkomen dat een artikel over de zoon van Joe Biden, Hunter, werd gedeeld. De hoorzitting wordt gezien als een afrekening van rechts met het voormalige Twitter-leiderschap dat Donald Trump verbande. De oud-president zelf kwam ook niet ongeschonden uit de verhoren.

De zaak draait om een korte periode in 2020 waarin een artikel van de New York Post over Hunter Biden. De tabloid zou de laptop in handen hebben en daarop beelden hebben aangetroffen van het drugsgebruik van Hunter Biden en zijn omgang met prostituees. Het artikel ging viraal in met name het MAGA-kamp van Trump. Dit vond plaats in aanloop naar de presidentsverkiezingen van dat jaar. Twitter koos ervoor berichten over de laptop te verwijderen, een beslissing die later werd teruggedraaid maar sindsdien door conservatief en extreemrechts als bewijs wordt beschouwd dat progressieve media de Republikeinen actief tegenwerken.

Tijdens de verhoren kwam naar voren dat Twitter, dat toen nog niet in handen was van Elon Musk, op eigen initiatief de berichten blokkeerde. Vanuit het kamp van Joe Biden werd hiertoe geen verzoek ingediend. Wie wel actief probeerde om een onwelgevallig bericht van het platform te laten verwijderen, was toenmalig president Donald Trump. Die had een van zijn vele, vele online ruzies uitgevochten met muzikant John Legend en diens vrouw Chrissy Teigen, behalve model en tv-persoonlijkheid ook een uitgesproken tegenstander van Trump.