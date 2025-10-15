Trump wilde China keihard aanpakken, tot hij de waarde van zijn bitcoins in rook zag opgaan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 219 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft er een handje van om met veel bombarie nieuwe importheffingen voor andere landen aan te kondigen om niet veel later zijn keutel toch maar weer in te trekken. Trump Always Chickens Out, oftewel TACO, noemen ze deze handelswijze in de VS.

Menigeen gaat ervan uit dat Trump terugkrabbelt omdat hij schrikt van wat er op de financiële markten gebeurt. Hij wil niet dat de Amerikaanse beleggers hem de schuld geven van de waardedalingen van hun portefeuilles.

Daarnaast lijkt ook Trumps persoonlijke rijkdom een rol te spelen. Een mooi voorbeeld daarvan was afgelopen weekend te zien. Nadat Trump op vrijdag aankondigde dat hij China nog harder wil aanpakken, duikelden de aandelenbeurzen naar beneden. Op de markten voor cryptomunten was het bloedbad nog een stuk groter. Veel cryptocoins werden op vrijdag tientallen procenten minder waard.

Een van de cryptobeleggers die hierdoor zijn vermogen zag verdampen, was Trump. De Amerikaanse president is inmiddels een van de grootste crypto-investeerders van de VS. Trump bezit bitcoins ter waarde van 870 miljoen dollar, becijferde Forbes vorige week. De koersdaling van vrijdag bezorgde hem een verlies van ruim 100 miljoen dollar.

Geen wonder dat Trump dit weekend probeerde om iedereen weer gerust te stellen. “Maak je geen zorgen om China, het zal allemaal goedkomen”, schreef hij op Truth Social. De Chinese alleenheerser Xi, die hij eerder nog voor rotte vis had uitgemaakt, was opeens de “zeer gerespecteerde president”.