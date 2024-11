Trump wil na inauguratie noodtoestand uitroepen zodat hij leger kan inzetten om migranten te deporteren

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump is van plan direct na zijn inauguratie de noodtoestand uit te roepen om zo het leger te kunnen inzetten voor massadeportaties van immigranten en asielzoekers. Dat maakte hij maandag bekend via zijn eigen sociale netwerk Truth Social.

Het overgrote deel van de verkiezingscampagne werd door Trump gebruikt om haat aan te wakkeren tegen migranten. Volgens Trump zijn zij verantwoordelijk voor een explosieve toename van misdaad in de VS. Een leugen, want in werkelijkheid zijn de criminaliteitscijfers de afgelopen vier jaar juist gedaald. Ook is uit onderzoek gebleken dat migranten minder vaak betrokken zijn bij misdaden dan Amerikanen. Tijdens zijn enige debat met Democratische rivaal Kamala Harris herhaalde Trump een al lang weerlegde leugen dat Haïtiaanse migranten in de plaats Springfield honden en katten opeten.