Trump wil genocide in Gaza afmaken door overlevende Palestijnen naar Egypte en Jordanië te sturen

Donald Trump schiet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te hulp bij het compleet zuiveren van Gaza. De Amerikaanse president heeft tegen Jordanië en Egypte gezegd dat ze ongeveer anderhalf miljoen ontheemde Palestijnen moeten opvangen zodat Gaza “opgeruimd” kan worden.

Volgens Trump is Gaza “een puinhoop” en moeten de Arabische buurlanden de slachtoffers van de Israëlische agressie opnemen. Jordanië huisvest al bijna 2,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen die onder meer verdreven zijn van de Westelijke Jordaanoever en van Israël al generaties lang niet mogen terugkeren. Verschillende leden van het kabinet van Netanyahu steken niet onder stoelen of banken dat het hun doel is om ook Gaza te annexeren en er Israëlisch grondgebied van te maken. Inmiddels is twee derde van de gebouwen in Gaza met de grond gelijkgemaakt.

Op de vraag van journalisten hoe lang de Gazanen dan in Egypte of Jordanië moeten verblijven, antwoordde Trump omslachtig: “Kan tijdelijk zijn, kan ook voor de lange termijn.” Ook zei hij: "We ruimen gewoon alles op, weet je, het is voorbij".