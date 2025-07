Trump wil Europa veroveren. Met onze verkiezingen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 486 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân

GroenLinks–PvdA moet wakker worden.

Wat als de grootste bedreiging voor onze democratie niet uit Rusland komt, maar uit de Verenigde Staten? Niet via tanks, maar via teksten. Niet via spionage, maar via strategisch geplande campagnes die Europa moeten “bevrijden” van zijn eigen democratische waarden.

In een prima column in NRC laat Caroline de Gruyter weinig aan de verbeelding over: Trump en zijn ideologen willen een regime change in Europa - ook in Nederland. Hun strategie? De Europese democratie afschilderen als zwak, “woke” en moreel verdorven. Kiezers ophitsen tegen instituties, academici en media. De campagne van 2025–2026 is hun nieuwe slagveld. En ja, ook die van ons.

Wat we te lang hebben onderschat, is hoe effectief deze ondermijning werkt via social media. Geen tanks, maar TikTok. Geen raketten, maar reels. De algoritmes draaien al op volle toeren: boze filmpjes over migranten, opzettelijke desinformatie over het klimaatbeleid, karikaturen van “de linkse elite”. Dit is geen toeval, dit is geopolitiek in campagnevorm. Wie nu nog denkt dat dit niet over Nederland gaat, leeft in een parallel universum.

GroenLinks–PvdA moet deze dreiging bloedserieus nemen. Te lang hebben we gedacht dat het genoeg was om “fatsoenlijk te blijven”, ons eigen verhaal te vertellen, en te vertrouwen op de ratio van de kiezer. Maar wat als onze redelijkheid structureel wordt geframed als zwakte? Als morele twijfel wordt uitgelegd als landverraad?

Extreemrechts gebruikt Amerikaanse campagnetrucs om twijfel te zaaien over migratie, klimaatbeleid en Europa. Wat we zien in Poolse, Hongaarse of Italiaanse campagnes, komt straks linea recta onze debattafels én tijdlijnen binnen.

GroenLinks–PvdA moet stoppen met naïef zijn.

We moeten erkennen dat we niet alleen een verkiezing winnen met plannen, maar ook met lef. Met het claimen van het Europese verhaal. Met duidelijke taal tegen de pogingen om van Nederland een Amerikaanse satellietstaat te maken. Want vergis je niet: dat is de inzet van deze tijd. Niet minder.

Laat ons dus geen “beschaafde verliezers” worden in een cultuurstrijd waar we zogenaamd niet aan mee willen doen. We moeten het debat heroveren, zonder onze waarden te verliezen. Duidelijk maken dat solidariteit geen zwakte is, maar kracht. Dat klimaatbeleid geen elitair speeltje is, maar een strijd voor bestaanszekerheid. En dat Europa niet een keurslijf is, maar een schild tegen de autoritaire verleiding.

De vijand staat niet alleen aan de flanken. Hij staat in het midden van het debat - én in je feed.

Trump mag dan ver weg zijn, zijn tactiek is al hier. De vraag is of GroenLinks–PvdA er klaar voor is. Ik hoop van wel. Want als wij het politieke midden overlaten aan de imitators van de Amerikaanse alt-right, dan verliezen we meer dan zetels. Dan verliezen we onszelf.