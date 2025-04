Trump wil delen Oekraïne weggeven aan Poetin en beschuldigt Zelensky van dwarsliggen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

In een klassiek geval “de pot verwijt de ketel” heeft de Amerikaanse president Donald Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ervan beschuldigd de vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne te schaden met "opruiende uitspraken". Zelensky verklaarde dinsdag tijdens een persconferentie dat Kyiv de Russische controle over de Krim niet zou erkennen, wat volgens Trump "niets anders doet dan het conflict verlengen".

Trumps kritiek, geuit via zijn extreemrechtse sociale echoput Truth Social, kwam kort nadat vice-president JD Vance had gedreigd dat de VS zich zou terugtrekken uit zijn bemiddelende rol als Oekraïne en Rusland niet tot een akkoord kunnen komen.

De BBC meldt dat een cruciaal onderdeel van het Amerikaanse voorstel om het conflict te beëindigen, de erkenning inhoudt van de Krim - die in 2014 illegaal door Rusland werd geannexeerd - als Russisch grondgebied. "Daar valt niet over te praten. Dit is in strijd met onze grondwet," reageerde Zelensky.

Als reactie brieste Trump: "Deze verklaring is zeer schadelijk voor de vredesonderhandelingen met Rusland," en hij voegde eraan toe dat het "het slagveld" zou verlengen. "Het zijn opruiende uitspraken zoals die van Zelensky die het zo moeilijk maken om deze oorlog te beslechten," aldus opruier-in-chief Trump. Zelensky reageerde woensdag zelf weer op sociale media met de boodschap: "Het stoppen van het doden is taak nummer één."

Vance vertelde journalisten deze week tijdens een bezoek aan India: "Het is tijd voor hen [Oekraïne, red.] om ofwel ja te zeggen, ofwel voor de VS om zich terug te trekken uit dit proces. We hebben buitengewoon veel diplomatie en werk op de grond verricht." Hij voegde eraan toe dat een overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk zou vereisen dat beide landen "een deel van het grondgebied dat ze momenteel bezitten opgeven". Met het deel van het grondgebied dat Rusland momenteel “bezit”, doelde Vance op illegaal en gewelddadig geannexeerde delen van Oekraïne.

Ondertussen zette Rusland woensdag zijn aanvallen op Oekraïne voort, na een korte onderbreking tijdens Pasen. In de Oost-Oekraïense stad Marhanets kwamen negen mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond toen een Russische drone een bus met arbeiders trof.

Dit alles gebeurde terwijl de Financial Times meldde dat Rusland bereid is zijn invasie langs de bestaande frontlinies stop te zetten en territoriale aanspraken op gebieden die het momenteel niet bezet op te geven, in ruil voor Amerikaanse erkenning van de Russische soevereiniteit over de Krim. Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov ontkent dat.

Het erkennen van Ruslands illegale annexatie van de Krim is niet alleen politiek onmogelijk voor Zelensky om te accepteren, maar ook in strijd met het internationaal recht dat stellen dat grenzen niet met geweld mogen worden gewijzigd. De Europese Unie heeft inmiddels gereageerd op de uitlatingen van JD Vance. De Franse president Emmanuel Macron liet in een reactie weten dat Europese landen van mening zijn dat "elk vredesakkoord dat gericht is op het beëindigen van de door Rusland ontketende oorlog, respect voor de territoriale integriteit van Oekraïne moet omvatten".

Sinds Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, zijn naar schatting honderdduizenden mensen gedood of gewond geraakt, en staan bijna zeven miljoen Oekraïners geregistreerd als vluchtelingen wereldwijd.