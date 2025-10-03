Trump voert racistische razzia's verder op, iedere niet-witte burger loopt gevaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 384 keer bekeken • bewaren

In Nederland zijn de media nog druk bezig om de 'ongehoorde burgers' aan het woord te laten, dan wel de macht te brengen, in de VS proeft de bevolking inmiddels wat het betekent als je volgens dat recept fascisten de controle geeft over je rechtsstaat. MSNBC toont beelden van razzia's die worden gehouden door ICE, het beruchte paramilitaire antimigranten-apparaat van de overheid. Honderden ICE-agenten vielen middenin de nacht een appartementencomplex in Chicago binnen, ondersteund door pantserwagens en helicopters. Bewoners, waaronder veel kinderen, werden uit hun bed gesleurd, geboeid met tie-wraps en afgevoerd, soms in hun ondergoed.

De razzia's vinden plaats onder het mom van de jacht op illegalen maar in de praktijk zijn gewoon niet-witte Amerikanen slachtoffer.

De handelwijze van ICE is in strijd met de meest basale regels van de rechtsstaat, die de burger beschermen tegen de almacht van de overheid, maar Trump heeft op cruciale posities allemaal rechters benoemd die zijn beleid uitvoeren. Wat betreft dat laatste: wie stelde er in Nederland ook weer voor de leden van de Raad van State direct door de ultrarechtse meerderheid in de Tweede Kamer te klaten benoemen?

Dit is niet alleen wat er in de VS gebeurt, dit is wat ultrarechts voor ogen heeft. Met hun 'bezorgde burgers'.