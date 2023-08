Trump vervolgd voor betrokkenheid bij mislukte staatsgreep

2 aug. 2023 - 7:44

Ik denk terecht. Wat de man deed daar bij het Capitool, was gewoon oproepen tot een staatsgreep: 'march down pensylv. Avenue', 'fight like hell'. Echter, in de US zijn de zaken dusdanig gepolariseerd (Democraten dragen daar evengoed hun fair share in medeverantwoordelijk voor) dat Trump zal wijzen naar een politiek proces. Ja hij kan het het zelfs in zijn voordeel gebruiken.