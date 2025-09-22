Trump verraadt de stichters van de Verenigde Staten Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 88 keer bekeken • bewaren

Hij wil er een theocratie van maken die andersdenken bij het kwaad onderbrengt.

In zijn ellenlange toespraak gedurende de uitvaartplechtigheid voor Charlie Kirk heeft Donald Trump tussen de bedrijven door het presidentschap van de Verenigde Staten opnieuw gedefinieerd. Hij verlaat definitief het pad dat de founding fathers tweehonderdvijftig jaar geleden hebben uitgestippeld.

De stichters van de Verenigde Staten wilden de burgers (niet de slaven) vrijwaren voor tirannie en onderdrukking. Zij voerden daarom een scheiding der machten in. Uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht waren onafhankelijk maar konden elkaar wel corrigeren. De president was het staatshoofd en tevens de hoogste functionaris binnen de uitvoerende macht. Daarbij gingen de founding fathers ervan uit dat hij in functie alle Amerikanen vertegenwoordigde. Echte partijen kende het land in hun tijd nog niet. Er waren wel stromingen en politici die op inhoudelijke en tegelijk persoonlijke gronden de strijd met elkaar aan gingen. Tegelijk deed de gedachte opgeld dat de beste onder hen het presidentschap zou verwerven, een functie die hij vervolgens in het algemeen belang zou uitoefenen.

Om die reden zei Barack Obama bij zijn aantreden, dat hij geen blauwe (Democratische) en rode (Republikeinse) staten meer kende maar slechts de Verenigde Staten. Het presidentiële leven bleek vaak sterker dan de leer maar toch dachten al zijn voorgangers er precies hetzelfde over.

Trump pleegde tijdens zijn toespraak in Arizona verraad aan de founding fathers. Hij verklaarde dat hij zijn vijanden haatte en dat hij ze helemaal niet alle goeds toewenste maar alle slechts. Hij bedoelde daarmee niet de inwoners van landen met wie de Verenigde Staten in oorlog verkeerden maar zijn binnenlandse politieke tegenstanders. Op de zeer religieus getoonzette uitvaartplechtigheid was Charlie Kirk door verschillende sprekers neergezet als een voorvechter van het goede, die in Gods wapenrusting streed tegen het kwaad. Dit kwaad bestaat volgens Trump uit Amerikanen die er anders over denken dan hij ondanks alle lippendienst die ook aan free speech bewezen werd want daarvan was Kirk immers zo'n grote voorstander. En dat terwijl zijn uitgangspunt toch was prove me wrong. Hij matigde zich het recht aan van alles en nog wat te beweren. Vervolgens eiste hij van anderen dat zij zijn ongelijk bewezen of anders hun mond hielden. Ook dit zou de founding fathers buitengewoon vreemd voorkomen: zij gingen ervan uit dat wie stelde bewees en dat vervolgens in een debat tussen heren (en geen slaven of dames) de beste argumenten het zouden winnen. In de politieke praktijk is dit alles ontaard in een winner takes all-situatie. Kwam het vroeger nog wel voor dat Democratische en Republikeinse afgevaardigden samen rond een voorstel tot een meerderheid kwamen, in de 21e eeuw gunnen beide partijen elkaar het licht in de ogen niet meer. De meerderheid zegt: prove me wrong in onze eigen ogen of houd je anders gedeisd.

Dit is de manier waarop Trump zijn presidentschap invult. Hij is er niet voor alle burgers maar uitsluitend voor zijn aanhang. De rest moet dimmen. Alles is erop gericht dat af te dwingen. Media kunnen kiezen: onwelgevallige medewerkers, zoals Kimmel, de laan uit sturen of geconfronteerd worden met peperdure processen en boetes. Onwelgevallige rechters of topfunctionarissen zoals directeuren van de Federal Reserve probeert hij te ontslaan. Daarnaast zijn er allerlei clubs zoals Kirks massa-organisatie Turning Point USA met zijn meldpunt voor links gedachte docenten, die de door de president gewenste cancelling tot stand brengen.

Daarnaast pleegt Trump verraad aan een tweede beginsel van de founding fathers: de scheiding tussen kerk en staat. Die waren allemaal op hun manier gelovig maar ze begrepen goed dat vrijheid van godsdienst alleen maar gegarandeerd kon worden door een overheid die zichzelf verre hield van religie. Het is duidelijk dat een groot deel van de Trumpisten een godsstaat tot stand wil brengen met een geprononceerd christelijk karakter. Het gaat er hier niet om dat politici vanuit een christelijke visie beleid formuleren zoals in Nederland aanhangers van CDA, ChristenUnie of SGP doen maar dat christendom onderdeel uitmaakt van de structuren der overheid. Chris Stoffer en zijn mannenbroeders zijn de enigen die dat voor Nederland ook zouden willen. Zij kijken ongetwijfeld met bewondering naar de tonelen die zich nu in Washington afspelen.

Een christelijke staat met een president die andersdenkenden als vijanden beschouwt, dat is de visie van Trump. Dat is zijn beleid. Dat is wat hij elke dag weer een beetje meer waar maakt. Margareth Atwoods Handmaid's Tale komt dan als eerst voor de geest maar een betere voorspelling van een plausibele toekomst deed de ooit fameuze SF-auteur Robert Heinlein al in 1940 met zijn novelle If this goes on over een Amerika in de greep van een profeet die heerst vanuit New Jerusalem.

Voor Europeanen moet deze omslag aanleiding zijn tot ernstige zorg.

Lees de volledige speech van Donald Trump op de begrafenisplechtigheid voor Charlie Kirk hier.

