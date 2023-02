Trump verbiedt ambtenaren om bepaalde woorden te gebruiken

17 dec. 2017 - 15:11

Op het eerste gezicht schrik je - en na je eerste, terechte verontwaardiging denk je: wetenschapsmensen zijn veel slimmer dan meneer Trump. Dat is een 'evidence-based' feit. Dus kunnen onderzoekers voor elke verboden term een equivalent bedenken. Als ze dat samen en goed gecoördineerd doen, dan kunnen ze El Líder Máximo altijd enkele stappen vooruit blijven. 'Evidence-based' wordt: 'experientially observed', of 'factually reliable', of 'duly recorded' of 'solidly tested' of 'extant in reality' of 'really out there' of gewoon: 'rock-hard'. Misschien is deze verzamelterm nog bruikbaarder: 'unlike Trump' (als certificaat dat het wél waar is). Ik bedoel maar. PS: voor de Joop-logici: het is me niet te doen om perfecte synoniemen. Mij gaat het om gekte aan te gaan met effectieve tegenmiddelen.

