Trump-vazallen lanceren vijandige overname Warner Bros, inclusief CNN

Slechts enkele dagen nadat Netflix de aankoop van mediareus Warner Bros. Discovery aankondigde, heeft een andere reus in de film- en tv-wereld - Paramount - een vijandige overname ingezet van de filmstudio. Maar waar Netflix alleen de filmstudio's wilde kopen en CNN, nu nog onderdeel van Warner, los wilde koppelen, wil Paramount expliciet ook de nieuwszender overnemen. Dit levert genoeg reden tot zorgen op voor de vrije pers in de VS, aangezien Paramount in handen is van Trump-vazal David Ellison en ook schoonzoon Jared Kushner bij de overname betrokken is.

Het meest opvallend aan het Paramount-bod is de financiering: die komt mede van Affinity Partners, het investeringsfonds van Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump. Ook investeren meerdere staatsfondsen uit het Midden-Oosten, waaronder die van Saudi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi. De vader van Paramount-topman David Ellison, multimiljardair Larry Ellison, belde Trump na het Netflix-bod om te klagen dat die deal de concurrentie zou schaden, meldde The Wall Street Journal.

Eerder dit jaar nam Paramount al de nieuwszender CBS over, na inmenging van het Trump-regime. Late Show-host Stephen Colbert, een van Trumps meest prominente critici, werd prompt ontslagen. CBS News zelf kreeg een nieuwe baas, de volslagen incompetente Bari Weiss, die direct de zogenaamde "anti-woke" Maga-agenda doorvoerde en korte metten maakte met progressieve berichtgeving en diversiteit. Met Trump-getrouwen die steeds meer pers en media in handen krijgen, schuift het land verder op naar een autocratie als in Hongarije of Rusland, waar de media nog slechts een spreekbuis zijn van de staat. Ook prominente kranten als de Washington Post en de LA Times zijn in handen van Trump-getrouwe miljardairs, respectievelijk Jeff Bezos en Patrick Soon-Shiong.

Dat nu ook CNN in handen dreigt te komen van de MAGA-beweging is verontrustend nieuws voor het Amerikaanse medialandschap. De zender ligt al sinds Trumps eerste termijn als president onder vuur vanuit het Witte Huis. De zender wordt vanwege de kritische berichtgeving rond Trump consequent door hem bestempeld als "nepnieuws" en "de vijand van het volk". De Democratische senator Elizabeth Warren sloeg direct na het nieuws van de vijandige overname alarm voor de persvrijheid en waarschuwde voor "beïnvloeding en nationale veiligheidsrisico's".