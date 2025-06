Trump valt Iran aan, laat nucleaire installaties bombarderen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1865 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse strijdkrachten hebben met bommenwerpers drie nucleraire installaties in Iran aangevallen, waaronder het ondergrondse complex Fordo. President Trump heeft verklaard dat de laatste locatie volledig vernietigd is en spreekt van een "zeer succesvolle aanval". Iran ontkent dat en zegt dat de installatie nog te redden is.

De Amerikanen zouden de enigen zijn die beschikken over een conventionele bom die zwaar genoeg is om het ondergrondse complex te vernietigen. Eerder deze week voerde Israël al een reeks aanvallen uit op Iran. Premier Netanyahu heeft verklaard dat de Amerikaanse bombardementen in overleg zijn uitgevoerd. Hij prees de onderlinge samenwerking.

President Trump dreigt met meer aanvallen als Iran geen "vrede wil sluiten". Iran heeft verklaard alle opties open te houden om terug te slaan voor de "krankzinnige aanval". De Houthi's in Jemen hebben verklaard dat de tegenaanval geopend zal worden en dat het vredesakkoord dat met de VS is gesloten niet meer van kracht hoeft te zijn. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, spreekt van een "gevaarlijke escalatie".