Trump valt bisschop aan die hem vroeg empathie te tonen met LHBTQ'ers en migranten Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1083 keer bekeken • bewaren

Op zijn tweede dag als nieuwe president van de Verenigde Staten, kreeg Donald Trump een waarschuwing tegen zijn tirannieke en haatdragende plannen. Een waarbij hij geen andere keus had dan stil te zitten en te luisteren, zeer tegen zijn zin in. Dat gebeurde dinsdag tijdens de inaugurele gebedsdienst in Washington's National Cathedral. Mariann Budde, de Episcopaalse bisschop van Washington, drong er vanachter het katheder bij president Donald Trump op aan om "genade te hebben" voor mensen die "nu bang zijn", inclusief families met LGBTQ+-leden en immigranten.

Gedurende haar 15 minuten durende preek op dinsdag richtte Budde zich rechtstreeks tot Trump, die op de eerste rij zat, door te wijzen op zijn eigen dat God hem van een moord had gered, en zei: "In naam van onze God vraag ik u om genade te hebben met de mensen in ons land die nu bang zijn." Daarbij noemde ze "homo-, lesbische en transgenderkinderen in Democratische, Republikeinse en partijloze gezinnen" in het hele land "die vrezen voor hun leven."

De bisschop sprak zich ook uit voor immigrantenarbeiders, inclusief degenen die mogelijk niet "de juiste documentatie" hebben, en zei dat de overgrote meerderheid van hen "geen criminelen" zijn, maar eerder "goede buren."