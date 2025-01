Trump uit dreigende taal tegen Deense premier, EU-topmilitair wil troepen naar Groenland sturen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 974 keer bekeken • bewaren

Terwijl Europa zich opmaakt voor een oorlog met Rusland wordt duidelijk dat het militair geweld ook wel een van de andere kant van de oceaan kan gaan komen. De VS zijn niet meer de trouwe vanzelfsprekende bondgenoot. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft in een telefoongesprek met de Deense premier Mette Frederiksen op agressieve wijze duidelijk gemaakt dat de VS onder zijn bewind Groenland in handen wil krijgen. Groenland, dat rijk is aan grondstoffen en ligt op de vaarroute die vrijkomt nu als gevolg van de klimaatcrisis de poolkap smelt, is een autonoom bestuurd deel van het Deense koninkrijk.

Het gesprek tussen de twee regeringsleiders is geheim maar vijf huidige en voormalige hoge Europese functionarissen hebben de inhoud deels openbaar gemaakt tegenover de Financial Times.

De intentie was volgens de bronnen heel duidelijk: Trump wil het eiland hebben. Volgens een van de bronnen zit Denemarken nu in crisismodus. Frederiksen zou Trump in het gesprek hebben gezegd dat Groenland niet te koop is. Volgens de vijf functionarissen verliep het gesprek heel slecht. "Het was verschrikkelijk", zegt een van hen tegen de krant. De president was agressief en confronterend toen Frederiksen benadrukte dat het eiland niet te koop is. Trump bleef ook agressief toen ze aanbood om nauwer samen te werken op militair en economisch gebied. "Het was voorheen moeilijk om hem serieus te nemen, maar nu denk ik dat het serieus is, en mogelijk dus heel gevaarlijk", zegt een van de anonieme hoge functionarissen.

Trump dreigde met onderr meer importheffingen als hij zijn zin niet krijgt. Een woordvoerder van de Deense premier zegt tegenover de Financial Times de verklaringen van de bronnen "niet te herkennen".

Voordat hij president was sloot hij zelfs militair geweld niet uit om het eiland in bezit te nemen. Militaire invasies in andere landen zijn een door de VS vaak gebruikt middel om de eigen belangen veilig te stellen of uit te breiden. Denemarken is net als de VS lid van de NAVO. Het idee achter die in 1949 opgerichte verdragsorganisatie is dat de leden elkaar verdedigen in plaats van aanvallen maar Trump is zoals bekend geen van de NAVO en heeft gedreigd er uit te stappen. Dat laatste zou een militaire aanval op Groenland mogelijk maken.

De Oostenrijkse generaal Robert Brieger, die aan het hoofd staat van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC), wil dat er Europese militairen gelegerd gaan worden op Groenland. Het militaire comité is het hoogste militaire orgaan van de Europese Raad, het orgaan waarin alle regeringsleiders van de EU-lidstaten zitting hebben.