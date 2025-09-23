Trump trekt onnavolgbaar brabbelend het nut Verenigde Naties in twijfel, rancune lijkt wederom de oorzaak Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 334 keer bekeken • bewaren

In zijn toespraak tijdens de VN-top heeft Donald Trump met name zijn eigen verdiensten als president van de Verenigde Staten geroemd. Daarbij vroeg hij zich in New York hardop af wat eigenlijk "het nu van de VN" is, want "de VS hebben al zoveel potentie". Hij noemde daarbij "zeven" oorlogen te hebben beëindigd. Een aantal dat hij vaker noemt, zonder dat ooit echt duidelijk wordt welke zeven oorlogen hij in zijn hoofd heeft. Ook jammerde Trump weer dat hij de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen en zei hij dat de andere landen van de VN "naar de hel" gaan.

Volgens Trump zou de VN "in geen van die onderhandelingen" ook maar gebeld hebben. Hij noemde het handelen van de VN "een alsmaar oplopende escalatieladder, die halverwege stokt." Terwijl de VS "bezig waren met het redden van miljoenen levens, was de VN er niet voor ons." Datzelfde zegt Trump ook steevast over die andere alliantie, de NAVO, daarbij niet gehinderd door de kennis dat de enige keer dat de NAVO artikel 5 in werking liet treden - waarbij alle landen in actie komen als een lidstaat wordt aangevallen - na 11 september 2001 was, om de VS te hulp te schieten.

Ook stond Trump voor de VN stil bij de aanhoudende vernietigingsoorlog in Gaza. "Die moeten we direct zien te staken. We moeten de gijzelaars vrij krijgen, alle twintig," aldus Trump die verder niet uitwijdde over de genocide op de Palestijnen. Wel voegde hij eraan toe dat "het terugkrijgen van de laatste altijd het lastigste" is, waarbij hij lijkt te zinspelen op onvoorwaardelijke steun aan Israël om heel Gaza etnisch te zuiveren.

Trump vervolgde met een tirade over migratie die volgens hem Europa "opvreet". "Jullie landen gaan naar de verdoemenis", zei Trump, die de Verenigde Staten in rap tempo naar de rand van de afgrond brengt. "Jullie hebben het recht jullie grenzen te verdedigen", aldus de Amerikaanse president, "en het recht het land te verdedigen dat is betaald en opgebouwd door wie daar was, toentertijd." Trump stak vervolgens een racistische tirade af over landen die in ruil voor hun "generositeit" criminaliteit terugkrijgen. Zo zou in Londen, dat volgens Trump "een verschrikkelijk slechte" burgemeester heeft, nu worden ingezet op shariawetgeving. Een glasharde leugen, maar Trump is dan ook maar zelden op een waarheid te betrappen.

De Amerikaanse president ging ruim over zijn spreektijd in zijn toespraak. Met circa 57 minuten was het zijn langste bijdrage tijdens zo'n VN-top. Het grootste deel van die tijd was het volstrekt onduidelijk wat hij nou precies aan het vertellen was:

Trump haalde in die tijd onder meer nog uit naar klimaatbeleid. Volgens Trump zijn het de vervuilende landen die "een fortuin verdienen", terwijl klimaatbeleid zich richt op "zinloze" technologieën. De VS is een van de meest vervuilende landen ter wereld, Trump heeft na zijn aantreden het land direct weer teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs en zo'n beetje alle klimaatreddende maatregelen van de regering-Biden de nek omgedraaid. Trump zei ook dat Europa 175.000 hittedoden telt. Dat is volgens Trump niet vanwege de stijgende temperaturen als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, die hij wederom een hoax noemde, maar omdat de kosten van airconditioning zo hoog zijn dat mensen dat niet kunnen betalen.

Ook dreigde Trump ten overstaan van de VN buitenlandse drugssmokkelaars "weg te vagen", daarmee wijzend op de meerdere antirechtsstatelijke executies van mensen aan boord bootjes in de Caribische Zee zonder werkelijk te weten wie het waren en wat ze vervoerden, en noemde hij het christendom "de meest vervolgde religie op de planeet".

Waar de VN-haat van Trump vandaan komt, is dankzij zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio niet heel moeilijk te raden. Zoals vrijwel alle acties van Trump voortkomen uit rancune, lijkt dat ook in het geval van de VN zo te zijn. Rubio zei voorafgaand aan de speech van Trump tijdens een interview dat de president in zijn louche vastgoedjaren had aangeboden het VN-hoofdkwartier in New York te renoveren, maar dat de VN dat niet wilde. Dat zit hem, Trump kennende, nog altijd dwars.