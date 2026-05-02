Trump trekt Amerikaanse troepen terug uit Duitsland omdat Merz zegt wat iedereen ziet

Het Trump-regime trekt 5.000 Amerikaanse militairen terug uit Duitsland. De beslissing volgt op uitspraken van Friedrich Merz. De Duitse bondskanselier zei maandag hardop wat iedereen kan zien: dat Trump niet goed heeft nagedacht over de aanval op Iran. Als gevolg daarvan worden de Amerikanen nu “vernederd” door het ayatollah-regime, aldus Merz.

Trump beweert nog altijd dat hij “alle kaarten” heeft, terwijl de blokkade van de Straat van Hormuz er nu juist op wijst dat dat niet het geval is. De Amerikaanse autocraat noemt Merz onbekwaam. De NOS meldt over de troepenterugtrekking:

“Volgens een woordvoerder van het Pentagon zal de terugtrekking "naar verwachting in de komende zes tot twaalf maanden worden voltooid". De Verenigde Staten hebben vele tienduizenden militairen gestationeerd in Europa. Duitsland telt meerdere grote militaire bases waar circa 35.000 militairen zijn gestationeerd, zoals op de luchtbasis Rammstein. In geen ander Europees land zijn zo veel Amerikaanse troepen.”

Met zijn besluit speelt Trump voor de zoveelste keer oorlogsmisdadiger en massamoordenaar Vladimir Poetin in de kaart. Amerikaanse troepen zijn sinds jaar en dag aanwezig in Duitsland om Rusland af te schrikken.