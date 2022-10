Trump-supporter gaat tekeer tegen comedian, kijk wat er dan gebeurt...

Een bizar tafereel weer uit de Verenigde Staten waar Donald Trump de sfeer zo verziekt heeft dat je niet eens meer rustig een avondje kan lachen. Of uiteindelijk toch wel. Stand up comedian Ariel Elias uit New York trad op in een comedy club in Point Pleasant Beach, een kleine badplaats in New Jersey. Het was geen specifiek politieke show en ze gaf het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Een vrouw, die deel uitmaakte van een luidruchtige groep, wilde weten of ze voor Donald Trump had gestemd. Elias reageerde gevat. "Waarom vraag je me dat terwijl je weet dat ik de enige jood in de zaal ben? Wil je me dood hebben?"