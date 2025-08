Trump stuurt nucleaire onderzeeboten richting Rusland na dreigementen Medvedev

Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat hij twee nucleaire onderzeeboten naar "de juiste regio's" bij Rusland heeft gestuurd als reactie op dreigende uitspraken van de voormalige Russische president Dmitri Medvedev. Trump maakte dat bekend via zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump is het verplaatsen van de onderzeeërs noodzakelijk vanwege "zeer provocerende uitspraken" van Medvedev, die nu vicevoorzitter is van de Russische veiligheidsraad.

Eerder deze week uitte Medvedev kritiek op Trumps ultimatum aan Rusland om binnen tien dagen vooruitgang te boeken richting vrede met Oekraïne. Medvedev waarschuwde dat elk nieuw ultimatum van Trump "een dreiging en een stap richting oorlog" zou betekenen tussen Rusland en de Verenigde Staten zelf. In zijn bericht op sociale media schreef Medvedev: "Trump speelt het ultimatumspel met Rusland. Hij moet twee dingen onthouden: Rusland is geen Israël of Iran, en elk nieuw ultimatum is een stap richting oorlog."