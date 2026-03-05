Trump stuurt Kristi Noem de laan uit, de vrouw die onder meer de fascistische razzia's in Minnesota overzag Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 560 keer bekeken • Bewaren

Donald Trump heeft donderdag minister van Binnenlandse Veiligheid (DHS) Kristi Noem ontslagen en aangekondigd haar te vervangen door senator Markwayne Mullin uit Oklahoma. Noem, het eerste kabinetslid dat in Trumps tweede termijn de laan uit wordt gestuurd, kwam deze week zwaar onder vuur te liggen tijdens hoorzittingen in het Congres.

Tijdens die hoorzittingen ging het niet eens zozeer om haar belabberde optreden als hoofdverantwoordelijke voor Trump-gestapo ICE. Centraal stond in plaats daarvan een omstreden DHS-reclamecampagne die 220 miljoen dollar heeft gekost, en waarbij het departement een bureau inhuurde dat gelieerd was aan de ex-man van Noems voormalige woordvoerster [volg je het nog?] en waarin Noem zelf prominent te zien was.

Gedurende de hoorzitting kwam Noem steeds feller onder vuur te liggen en wist ze zich nauwelijks te verdedigen. Zo moest ze op een gegeven moment wel erkennen dat ze het peperdure overheidscontract aan een bekende had gegund. Maar ook andere misstappen van Noem kwamen tijdens de hoorzitting aan het licht. Bijvoorbeeld het schandaal waarbij Noem het ministeriële vliegtuig had misbruikt om in een voor veel geld verbouwde slaapkamer achterin het toestal seks te hebben met haar chief of staff Corey Lewandowski. Dat is overigens niet bewezen. Wel bewezen is dat tijdens zo'n vlucht Noem haar "speciale dekentje" was kwijtgeraakt waarna Lewandowski woedend de piloot ontsloeg, een gedecoreerde luchtmachtofficier, en die vervolgens weer moest aannemen omdat er niemand was om het tweetal weer naar huis te vliegen.

Woedende en compleet gefrustreerde Congresleden kwamen toch ook nog op het onderwerp van de ICE-razzia's, met name in Minnesota. Zo wilde Democraat Jamie Raskin weten of Noem nog altijd achter haar belachelijke claim stond dat de door ICE vermoordde Alex Pretti en Renee Good "binnenlandse terroristen" waren. Noem hakkelde daarbij dat er een onderzoek gaande is en daar niet op vooruit wilde lopen. Raskin vroeg daarop waarom ze datzelfde onderzoek niet afwachte en direct het tweetal als terrorist bestempelde. Noem bleef als een robot haar eerdere antwoord herhalen en weigerde excuses aan te bieden aan de nabestaanden van Good en Pretti.

Dat Noem een dag later is ontslagen lijkt echter vanwege een directe botsing met Trump over de vraag wie de eerder genoemde reclamecampagne had goedgekeurd. Noem verklaarde onder ede dat Trump persoonlijk akkoord had gegeven, maar de president ontkende dit stellig tegenover persbureau Reuters: "Ik wist er helemaal niets van." Wat daarnaast vermoedelijk meespeelt is dat Noem zich tijdens de hoorzitting onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt en als Trump ergens een hekel aan heeft, is het wanneer zijn eigen medewerkers niet "hot" genoeg zijn op tv.