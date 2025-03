Trump stort urenlang leugens uit over het Congres

Satire is dood, zo bleek tijdens de toespraak van Donald Trump voor het Amerikaanse Congres. “De dagen waarin we werden geregeerd door ongekozen bureaucraten zijn over”, sprak de president, die werd vergezeld door de ongekozen Elon Musk.

Het was een speech waarvan zelfs Fidel Castro zou hebben gezegd dat hij aan de lange kant was. Trump herhaalde dat hij druk bezig is om het Panamakanaal en Groenland in handen te krijgen. Ook sprak hij denigrerend over Justin Trudeau. Hij noemde de Canadese premier ‘gouverneur’, een verwijzing naar het plan om Canada in te lijven.