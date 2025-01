Biden snijdt wraakzuchtige Trump de pas af en verleent MAGA-doelwitten preventief gratie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 487 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegenstanders van Donald Trump preventief gratie verleend voor die laatste later op maandag het stokje overneemt als nieuwe president. Op die manier wil Biden voorkomen dat de uiterst wraakzuchtige Trump zijn politieke gram gaat halen bij mensen die hem voor zijn gevoel hebben tegengewerkt of niet trouw zijn geweest.

Onder degenen die bijvoorbaat niet vervolgd kunnen worden door de nieuwe regering-Trump zijn de gepensioneerde generaal Mark Milley die onder zowel de eerste regering van Trump als die van Biden voorzitter was van de joint chiefs of staff. Na zijn pensionering vorig jaar waarschuwde hij dat er nooit eerder iemand zo’n gevaar voor het land en de democratie was als Donald Trump. Daarbij noemde hij Trump een “fascist tot op het bot” met aftakelende mentale capaciteiten. Milley nam ferm afstand van Trump toen die zijn verkiezingsnederlaag in 2020 weigerde te erkennen. Uit eerdere uitspraken van Trump blijkt dat er een wraakactie tegen Milley op de agenda stond.

Een andere persoon die juridisch veilig is voor wraakacties van Trump is dokter Anthony Fauci, een geliefd doelwit van Trumps aanhangers. Fauci was tijdens de coronapandemie verantwoordelijk voor het vaccinatiebeled en preventieve maatregelen. Het traag ingrijpen van Trump tijdens de pandemie kostte de Verenigde Staten talloze voorkombare coronadoden, dat de pandemie beteugeld werd is op het conto van Fauci te schrijven die desondanks voortdurend werd tegengewerkt door Trump. Volgens Trump en diens gedesillisioneerde aanhang is Fauci vooral verantwoordelijk voor het afnemen van vrijheden.

Liz Cheney, dochter van oud-vicepresident Dick Cheney is nog een naam op de hitlist van Trump die wat rustiger kan ademhalen dankzij Joe Biden. Cheney, conservatief tot op het bot, is een van de weinige Republikeinen die tegen Trump in durfde te gaan. Ze leidde het onderzoek naar de staatsgreep op 6 januari 2021 toen hordes Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Vorig jaar deed ze een vruchteloze poging de Republikeinse presidentskandidaat te worden.

Andere ontvangers van preventieve gratie zijn andere leden van het 6 januari-comité dat onderzoek deed naar de aanslag van 6 januari en politieagenten die bij het Capitool aanwezig waren en getuigden voor de commissie.

Ons land rekent elke dag op toegewijde, onbaatzuchtige ambtenaren", aldus Joe Biden in een schriftelijke verklaring. "Zij zijn de levensader van onze democratie. Toch zijn ambtenaren, verontrustend genoeg, voortdurend het slachtoffer van bedreigingen en intimidatie omdat ze hun taken trouw uitvoeren."