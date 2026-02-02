Trump sluit Kennedy Center voor twee jaar nu niemand er nog wil optreden Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 830 keer bekeken Bewaren

Het Kennedy Center in Washington D.C., een van Amerika's meest prestigieuze podia voor podiumkunsten, sluit op 4 juli de deuren "voor een renovatie" van ongeveer twee jaar. Dat kondigde Donald Trump zondag aan op Truth Social. Officieel is de sluiting bedoeld voor een renovatie om het gebouw naar, in Trumps woorden, "het hoogste niveau van succes, schoonheid en grandeur" te brengen. De werkelijke reden is vermoedelijk de dramatische daling van kaartverkoop is: tussen september en oktober bleef maar liefst 43 procent van de beschikbare kaarten onverkocht. Ook willen veel artiesten zich er niet meer vertonen nu Trump er de scepter zwaait; het regent afzeggingen van al geboekte shows.

In februari 2025, toen Trump direct na de start van zijn tweede termijn als president een grootscheepse reorganisatie van het Kennedy Center doorvoerde. Hij installeerde zichzelf als voorzitter van de raad van bestuur en kondigde aan dat er 'geen woke meer' zou zijn in het theater. In december stemde de door Trump aangestelde raad een naamswijziging voor naar 'The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts'. Voor zo'n naamswijziging is goedkeuring van het Congres nodig, dat gebeurde niet. In plaats daarvan liet Trump zijn eigen naam gewoon aan de gevel toevoegen van het monument voor oud-president John F. Kennedy.

De ingrepen leidden vrijwel direct tot een ongekende exodus van artiesten. Tientallen gerenommeerde musici, dansgezelschappen en theaterproducties trokken zich terug, van de iconische musical Hamilton tot componist Philip Glass, sopraan Renée Fleming en banjospeler Béla Fleck. Ook de Washington National Opera, die er sinds 1971 was gevestigd, verliet het gebouw.

De afzeggers lieten er geen twijfel over bestaan waarom ze zich niet meer wilden vertonen in het Kennedy Center. Een overzicht van enkele artiesten en hun redenen:

Componist Philip Glass: "Symfonie nr. 15 is een portret van Abraham Lincoln, en de waarden van het Kennedy Center van vandaag staan ​​lijnrecht tegenover de boodschap van de symfonie. Daarom voel ik mij verplicht om de première van deze symfonie terug te trekken uit het Kennedy Center onder de huidige leiding."

Singer-songwriter Sonia De Los Santos: "Als artiest koester ik de vrijheid om mijn muziek te creëren en te delen, en al jaren gebruik ik dit voorrecht om de verhalen van immigranten in dit land te belichten."

Folk-duo Magpie: "Er valt eigenlijk niets te verdedigen [aan Trump]. [We zijn] het persoonlijk en filosofisch eens met de overtuiging achter de groeiende boycot. Het standpunt dat wordt ingenomen door collega-artiesten die we respecteren en bewonderen, heeft een morele protestlinie gecreëerd. We zijn ​​solidair met hen."

Rock and Roll-band Low Cut Connie: "Nadat we vernamen dat deze instelling, die al 54 jaar onpartijdig functioneert, nu wordt voorgezeten door president Trump zelf en zijn regime. Misschien zal mijn carrière eronder lijden, maar mijn ziel zal er beter van worden."

De Puerto Ricaanse band Balún: "Recente gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt dat deze plek niet langer strookt met onze waarden. Onze veiligheid, integriteit en toewijding aan rechtvaardigheid staan ​​voorop."

De artistieke boycot heeft voor het Kennedy Center inmiddels tot een financiële crisis geleid. Volgens analyses van The Washington Post kelderden de ticketverkopen dramatisch. Organisaties als Vocal Arts DC moesten hun voorstellingen annuleren vanwege "aanzienlijk lagere kaartverkoop, frequente restitutieverzoeken en dalende donaties". Het Kennedy Center, dat normaal meer dan 2000 evenementen per jaar organiseert, staat nu grotendeels leeg. Kennedy Center-directeur Richard Grenell reageerde zoals we van het Trump-regime gewend zijn fel op de annuleringen via sociale media en noemde de vertrekkende artiesten zonder enig spoor van ironie "politiek gemotiveerd", "intolerant" en "egoïstisch". Hij kondigde zelfs een rechtszaak van een miljoen dollar aan tegen jazzmuzikant Chuck Redd, die zijn optreden in december afzegde.