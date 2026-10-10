Trump sluit dieselpact met Poetin en gooit Oekraïne voor de leeuwen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 194 keer bekeken • Bewaren

De Amerikaanse autocraat Trump heeft vrijdag aangekondigd dat Rusland op korte termijn grote hoeveelheden diesel aan de Amerikaanse én de wereldmarkt gaat leveren. Daarmee schort het land zijn eigen sancties aan het Kremlin op die het had opgelegd vanwege de invasie van Oekraïne. Volgens Trump zegt Poetin deze maand nog 300.000 ton diesel toe, in november vervolgens 500.000 ton en daarna een miljoen ton, met op termijn oplopend tot mogelijk drie miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf vrijwel direct een algemene vergunning af waarmee Russische dieselexport tot april is toegestaan. Voor zowel Trump als Poetin komt de dieseldeal als gelegen: Trump kan vlak voor de voor hem vermoedelijk desastreuse tussentijdse verkiezingen de prijs van diesel verlagen, voor Poetin betekent het dat hij weer een vermogen in de vernietigingsoorlog tegen Oekraïne kan steken.

Of de import van Russische diesel de prijzen echt omlaag brengt, is onzeker. De wereld verbruikt zo’n 30 miljoen vaten diesel en aanverwante brandstoffen per dag. Analist Kevin Book van ClearView Energy Partners zegt in de New York Times dat het hooguit om enkele tienduizenden vaten gaat, in oktober en november, oplopend tot enkele honderdduizenden daarna: 'relatief klein' en 'niets vergeleken met het herstel van de ontbrekende vaten'. Bovendien verlengde Rusland vorige week nog zijn dieselexportverbod tot eind oktober, omdat Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen de productie hebben aangetast en het land zelf kampt met brandstoftekorten. Edward Fishman van de Council on Foreign Relations zegt dat het om 'lege beloften' van het Kremlin gaat, bedoeld om verdeeldheid tussen de VS en Europa te zaaien.

Het besluit om Russische diesel te importeren komt een maand nadat Trump zelf een wet tekende die nieuwe sancties op Russische banken, functionarissen en brandstoftankers mogelijk maakt en hoge importtarieven oplegt aan grote afnemers van Russische energie. Democraten, onder wie minderheidsleider in de Senaat Chuck Schumer, spreken van een schending van de nieuwe sancties zoals ze door het Congres bedoeld waren. Zijn Republikeinse collega Don Bacon noemt het 'moreel verkeerd'. Zelensky sprak ondertussen van 'een cadeautje voor Poetin' en zei dat de Oekraïense onderhandelaars, die op dat moment met Trumps gezanten Witkoff en Kushner in Miami overlegden, als 'rookgordijn' waren gebruikt.

Zoals gewoonlijk lijkt de deal met het Kremlin er een te zijn waar vooral Trump persoonlijk van profiteert. De oranje kleptocraat zou een Amerikaans (lees: Trump zelf) belang hebben besproken in het Russische Lukoil. Dat verklaart ook direct waarom Trump weinig woorden over heeft voor de Russische moordaanslagen op Oekraïense burgers, maar wel in alle toonaarden kritiek uit op de Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen.