Trump sluit de grens voor de meest kwetsbare vluchtelingen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 393 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft per decreet de grens gesloten voor officiële vluchtelingen van wie al vaststaat dat ze vluchtelingen zijn. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun vliegtickets geannuleerd, meldt de Volkskrant.

Het gaat om de meest kwetsbare vluchtelingen die via het hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties over de wereld worden verdeeld. Voor ze naar het land van bestemming reizen, doorlopen ze de toelatingsprocedures. Het gaat om mensen die vaak al lange tijd in vluchtelingenkampen zitten.

“‘Deze beslissing van de regering brengt vluchtelingen in gevaar’, zegt Eskinder Negash, directeur van het Amerikaanse Bureau voor Vluchtelingen en Immigranten tegen The Guardian. ‘Deze mensen hebben jaren, in sommige gevallen decennia gewacht in vluchtelingenkampen.’”

De NOS bericht dat de vreemdelingenhaat van Trump onder meer grote gevolgen heeft voor een groep van 15.000 Afghanen die hun land zijn ontvlucht na het vertrek van de VS. Sommige Afghanen konden elk moment naar Amerika vertrekken.

De NOS heeft gesproken met Mahmod die in Kabul als journalist werkte voor het door de Amerikanen gefinancierde Institute of War and Peace reporting. Nadat de Taliban aan de macht kwamen, werd hij bedreigd. Hij vluchtte, doorliep alle procedures, maar kan nu niet naar Amerika. “We kregen te horen dat we over een paar dagen naar de Verenigde Staten zouden vliegen, maar nu zitten we hier vast.”