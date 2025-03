Trump schrapt Navajo-soldaten uit lijst oorlogshelden want 'te woke'

Al in de Eerste Wereldoorlog gebruikte het Amerikaanse leger aan het westfront in Frankrijk soldaten van indiaanse afkomst om boodschappen over te brengen in hun eigen taal. Die kon de vijand namelijk niet begrijpen. In de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit op grote schaal in de Pacific, waar de Japanners niet terug hadden van Amerikaanse codetaal die was gebaseerd op het Navajo en ook door hen werd gemaakt. Ze functioneerden heel vaak in de vuurlinie en behoren dan ook tot de grote oorlogshelden van de Verenigde Staten. In 2018 bracht Hollywood over dit fenomeen een speelfilm uit The Wind Talkers. Die is op Youtube te zien.