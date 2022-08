Trump schond mogelijk Spionagewet, had topgeheime staatsdocumenten in bezit

13 aug. 2022 - 11:13

Het is inmiddels een traditie in de VS dat er na de verkiezingsuitslagen de verliezende partij dit via justitiële weg probeert te bestrijden. Dat was zo bij het verlies van de Democraten in 2020 toen Gore verloor van Bush en door hen alles op alles werd gezet dit te betwisten als een uitslag verkregen door fraude. Trump deed dat in 2020 toen hij van Biden verloor met eenzelfde halsstarrig volhouden dat er gefraudeerd was. Maar nu begint men bij een dreigend en daarom gevreesd verlies gevoeld onder de Democraten wanneer Trump opnieuw een gooi zou doen naar het presidentschap ook al vooraf de inzet van justitiële middelen gekozen dit te voorkomen. Zij vergeten daarbij dat Trump, die dan ook al 80 is, niet de enige is. Met een misschien nog grotere populariteit onder de huidige Trump-kiezers is daar b.v. oud-generaal Michael Flynn Trump's voormalig veiligheidsadviseur die zich zeer wel mogelijk kandidaat zal stellen en nog meer waarschijnlijk als Trump daarin gehinderd wordt.