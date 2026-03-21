Trump schiet zichzelf in de voet en moet daarom sancties tegen Iran opheffen

De door Donald Trump en Benjamin Netanyahu veroorzaakte energiecrisis leidt wereldwijd tot hogere prijzen en tekorten. In een poging de olieprijs omlaag te brengen, heft het Trump-regime tijdelijk een deel van de sancties tegen Iran op: Amerika staat de verkoop van Iraanse olie weer toe.

De NOS bericht:

“Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, komen er door deze tijdelijke vrijstelling zo'n 140 miljoen vaten olie op de markt en verlicht dat de druk op de energievoorziening. (…) Verlichting van de Iraanse sancties is opmerkelijk, omdat de Verenigde Staten al jarenlang strikte sancties hanteert tegen het land. In januari dreigde president Trump nog met sancties tegen landen die zaken doen met Iran.”