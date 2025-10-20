Trump scheldt Zelensky verrot, wil Poetin overwinning schenken om oorlog te beëindigen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 261 keer bekeken • bewaren

Trump heeft de Oekraïense president Zelensky vrijdag uitgescholden tijdens een bijeenkomst in hte Witte Huis. De onvermoeibare Zelensky was naar Washington gevlogen om te praten over de eerder door de VS beloofde levering van Tomahawk-raketten die Oekraïne in staat zullen stellen de Russische agressor zware klappen toe te brengen. Poetin wil de levering van die raketten koste wat kost tegenhouden en lijkt daar inderdaad in geslaagd. Na een lang telefoongesprek met de Russische heerser draaide de Amerikaanse president, die zich vaak gedraagt als een 4-jarige, om als een blad aan de boom.

De Financial Times vond betrokkenen die bereid waren een boekje open te doen over de desastreuze ontmoeting in het Witte Huis. Het AD bericht er over:

Trump gooide kaarten van het frontgebied opzij en drong er bij Zelensky op aan de hele oostelijke Donbas-regio aan Rusland af te staan. Hij herhaalde volgens de FT daarbij de argumenten die Vladimir Poetin een dag eerder tijdens hun telefoongesprek had aangevoerd. Later zou Trump toch hebben ingestemd met een bevriezing van de huidige frontlinies. Tijdens het telefoongesprek tussen Trump en Poetin van afgelopen donderdag zou de Russische president een nieuw voorstel hebben gedaan, waarbij Oekraïne de delen van de oostelijke Donbas-regio afstaat die Kyiv controleert, schrijft de FT. In ruil daarvoor krijgt Oekraïne dan enkele kleine gebieden terug in de twee zuidelijke frontgebieden Cherson en Zaporizja.

Het tafereel sluit aan bij een veel vaker gehoorde visie dat Trump steevast de mening herhaalt van degene die hij als laatste gesproken heeft. Dat is een van de verklaringen voor het wispelturige gedrag van de president die voortdurend andere standpunten verkondigt. Trump, die op vrijwel geen enkel beleidsterrein wordt gehinderd door enige kennis van zaken, beweerde tijdens zijn campagne dat hij de oorlog "binnen 24 uur" tot een einde zou brengen. De oorlog duurt inmiddels drie jaar.

Zelensky wees er nogmaals op dat het opgeven van grondgebied aan de vijand verboden is volgens de grondwet van Oekraïne. Alleen daarom al zou Zelensky niet mee kunnen gaan met het impulsieve voorstel van Trump.

Volgens de berichten zou Rusland met het voorstel van Trump de regio Donbas kunnen toevoegen aan het eigen grondgebied. Trump ontkent dat maar zegt dat hij wil dat de huidige frontlinies de nieuwe landsgrenzen worden. Rusland heeft 78 procent van Donbas militair bezet maar slaagt er niet in verder terreinwinst te boeken.

Ondertussen heeft een Nederlandse stichting in Engeland een vliegtuig gekocht en aan Oekraïne geschonken. Het toestel moet met conventionele technieke Russische drones uit de lucht halen die dagelijks ziekenhuizen en wooncentra in Oekraïne aanvallen, meldt HLN.