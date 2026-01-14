Trump-regime voert intimidatie journalisten verder op en doet inval bij verslaggever Washington Post Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 5460 keer bekeken Bewaren

Agenten van het Trump-regime zijn het huis van een verslaggever van de Washington Post binnengevallen. De krant, die wereldwijde roem vergaarde met het ten val brengen van president Nixon tijdens het Watergate-schandaal, spreekt van een “zeer ongebruikelijke en agressieve” actie. Persvrijheidsorganisaties noemen de nieuwe intimidatie-actie een “enorme inbreuk” op de vrije nieuwsgaring.

De huiszoeking bij journalist Hannah Natanson maakt onderdeel uit van een onderzoek naar een overheidsmedewerker die ervan wordt beschuldigd vertrouwelijke documenten te hebben meegenomen, schrijft The Guardian. De inval vond plaats op verzoek van het ministerie van Defensie, door Trump het ministerie van Oorlog genoemd.

De Trump-troepen doorzochten de computers van Natanson en namen ook haar telefoon en Garmin-horloge in beslag. De verslaggeefster bericht uitgebreid over de wijze waarop het Trump-regime probeert om de ambtenarij gelijk te schakelen. Ze maakt daarbij volop gebruik van de informatie die ambtenaren haar verstrekken.