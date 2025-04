Trump-regime opent aanval op academische vrijheid, Obama prijst verzet Harvard

De universiteit wijst erop dat onderzoek en onderwijs draaien om nieuwsgierigheid. Een open geest is daarbij van het grootste belang. “De zoektocht naar de waarheid is een eindeloze reis. Het vereist dat we openstaan ​​voor nieuwe informatie en andere perspectieven, dat we onze overtuigingen voortdurend kritisch bevragen en dat we bereid zijn om van gedachten te veranderen.” Trump en de zijnen hebben juist een hekel aan kritisch denken en twijfel.