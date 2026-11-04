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Trump-regime lijdt smadelijke nederlaag: Democraten winnen Huis én Senaat Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 621 keer bekeken • Bewaren

Donald Trump stond weliswaar niet op de stembiljetten bij de midterms, maar de uitslag is toch een duidelijke afrekening met de 80-jarige president die er de afgelopen twee jaar een onvoorstelbare bende van heeft gemaakt.

De door opiniepeilers voorspelde blue wave kwam er: de Democraten hebben niet alleen het Huis van Afgevaardigden gewonnen – zoals alom werd verwacht – maar ook de Senaat, voorspellen de grote Amerikaanse nieuwsnetwerken.

De Republikeinse verkiezingsnederlaag is zo groot dat Trump in een interview met The New York Times heeft gezegd dat hij de uitslag zal accepteren . De oorlog met Iran lijkt desastreus te hebben uitgepakt voor de Republikeinen. Als gevolg daarvan schoten de energieprijzen door het dak. Trump noemt die oorlog desalniettemin nog altijd een “zeer verstandige beslissing”.

Dat de president in zijn eigen werkelijkheid leeft, blijkt ook uit zijn opmerking dat de Republikeinen hebben verloren omdat zijn naam niet op de stembiljetten stond. Veel Republikeinse kandidaten probeerden tijdens de campagne juist zoveel mogelijk afstand tot Trump te bewaren, omdat de president ongekend impopulair is.

Terwijl de boodschap van de kiezer duidelijk is, blijft Trump zichzelf tegenspreken. De president heeft aangekondigd dat hij alle voorstellen van de Democratische meerderheid zal vetoën. Tegelijkertijd verklaart hij tegenover The New York Times dat hij ernaar uitkijkt om met de Democraten samen te werken.

De president bekeek de eerste uitslagen met vertrouwelingen als vicepresident JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Volgens aanwezigen hing er een ‘begrafenisstemming’ in de ruimte.

Trump heeft de rest van de verkiezingsnacht schuimbekkend voor zijn tv doorgebracht. Op zijn eigen sociale netwerkje Truth Social klaagde de president in een tijdsbestek van anderhalf uur maar liefst driemaal over Fox News. De Republikeinen zouden hebben verloren, omdat de ultrarechtse nieuwszender niet loyaal genoeg aan Trump is , schreef hij.

De vraag is wat voor krankzinnigs de president nu gaat doen. Een van de mogelijkheden is dat hij op korte termijn samen met Benjamin Netanyahu nieuwe aanvallen zal uitvoeren op Iran. De Israëlische premier, die bij de verkiezingen geen meerderheid haalde, zou zo een kabinet van nationale eenheid willen forceren.