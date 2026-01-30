Trump-regime laat ex-CNN-presentator Don Lemon oppakken omdat hij verslag deed van protest tegen ICE

Het Trump-regime heeft de voormalige CNN-presentator Don Lemon laten oppakken, omdat hij aanwezig was bij een protest in een kerk in St. Paul in de staat Minnesota, schrijft The New York Times . Lemon was daar naar eigen zeggen om als journalist verslag te doen van de actie.

In de Cities Church vond een demonstratie plaats tegen het oppakken en opjagen van mensen van kleur door ICE. Bij de kerk is een pastor actief die werkt voor ICE. Demonstranten in de kerk riepen ‘ICE out’. Het protest was voor het Trump-regime reden om aan te dringen op de arrestatie van de activisten die Jezus’ boodschap van medemenselijkheid uitdroegen in de kerk.