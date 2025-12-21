Trump-regime kaapt derde Venezolaanse olietanker in korte tijd Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 50 keer bekeken Bewaren

Het Trump-regime heeft voor de derde keer in elf dagen tijd een schip onderschept voor de Venezolaanse kust. Het gaat opnieuw om een olietanker, deze keer varend onder Panamese vlag en in internationale wateren. Het schip zou volgens persbureaus Reuters en Bloomberg op een Amerikaanse sanctielijst staan. Trump kondigde eerder deze week een blokkade aan voor olietankers die onder de sancties vallen en op Venezuela varen. Sindsdien blijven veel tankers in Venezolaanse wateren om inbeslagname te voorkomen.

Washington beweert dat de eerste twee onderschepte tankers betrokken waren bij "illegale olietransporten ter ondersteuning van het narcoterroristische netwerk van het regime-Maduro". Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. De zaterdag in beslag genomen tanker stond helemaal niet op de sanctielijst, maar zou volgens het regime wel "gesanctioneerde olie aan boord" hebben. Ook hiervoor is geen bewijs geleverd. Trump stelt dat de Venezolaanse president Maduro leiding geeft aan een drugskartél dat massaal verdovende middelen naar de VS smokkelt. Dat is een leugen. Experts hebben er meermaals op gewezen dat Venezuele in de internationale drugshandel hooguit een kleine speler heeft. De levensgevaarlijke drug fentanyl die in de VS voor talloze doden zorgt, is grotendeels afkomstig uit China en wordt niet via Venezuela verscheept.

Afgelopen week zei het Trump-regime dat het vastbesloten is om in Venezuela olie en ook land "terug te nemen" omdat het Amerikaanse bezit zou zijn. Waar het regime precies op doelt is opnieuw onduidelijk. Eind jaren 70 werd de oliewinning in Venezuela genationaliseerd, waarna in 2007 toenmalig president Chavez ook de laatste olievelden nationaliseerde. Deze waren echter nooit Amerikaans bezit, maar werden geëxploiteerd door Amerikaanse bedrijven als Chevron en ExxonMobile. De gewonnen olie was eveneens grotendeels niet bedoeld voor de Amerikaanse markt, de enorme olieopbrengsten van deze bedrijven vloeiden al helemaal niet terug naar het Amerikaanse volk. Wat Trump bedoelde met Amerikaanse grond terugpakken is zelfs een nog groter raadsel, de VS hebben nooit Venezolaanse grond in bezit gehad.

Venezuela spreekt van "grove internationale piraterij" en beschuldigt Trump ervan uit te zijn op Venezolaanse grondstoffen zoals olie, gas en goud. De VS hebben de afgelopen maanden een grote troepenmacht in de regio opgezet en sinds september tientallen boten gebombardeerd die drugs zouden vervoeren, zonder daar opnieuw ook maar enig bewijs voor te leveren. Experts betwijfelen of de bootjes, waarvan dus niet duidelijk is of er wel drugs aan boord was, überhaupt op weg waren naar de VS. De moordaanslagen vonden plaats in internationale wateren onder leiding van minister van Oorlog (voorheen Defensie) Pete Hegseth. De olie aan boord van de gekaapte tankers wordt gestolen en gaat naar de VS.