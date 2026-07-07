Trump-regime dwingt trans mensen om medische experimenten te ondergaan Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 3240 keer bekeken • Bewaren

Jenny Rozema Zelfstandig schrijver (zij/hen) Persoon volgen

De Amerikaanse staat Missouri heeft een nieuwe wet ingevoerd die de rechten van transgender personen verder ondermijnt. De wet verbiedt elke vorm van transgenderzorg voor trans personen in de gevangenis. Dat bericht nieuwsplatform Transitics . Dit betekent dat transgender personen in de gevangenis alle toegang tot deze essentiële zorg en medicatie verliezen.

Missouri is tot dusver de zevende Amerikaanse staat die een dergelijke wet invoert, en de vijfde waar de wet van ook kracht is. De staten handelen hiermee in lijn met het beleid van het Trump-regime. Dat kwam in februari met richtlijnen voor federale gevangenissen, waarin in feite staat dat trans personen in de gevangenis maximaal moeten worden onderdrukt in hun identiteit.

De richtlijnen bestempelen transgender zijn als een “ziekte”. Het beleid is er expliciet op gericht om trans zijn op elke mogelijke manier te onderdrukken. Gevangenispersoneel moet de verkeerde naam en voornaamwoorden voor hen gebruiken, alle genderbevestigende eigendommen tot ondergoed aan toe moeten worden ingenomen, en transgenderzorg wordt volledig verboden. In feite worden trans personen gedwongen om in detransitie te gaan.

Wel schrijven de richtlijnen voor dat “psychotherapie” en medicatie toegediend kunnen worden totdat de diagnose van genderdysforie kan worden gemarkeerd als “opgelost”. Met andere woorden: het Trump-regime dwingt trans personen in gevangenissen om conversietherapie te ondergaan. Het expliciete doel is om trans personen te “genezen” van hun transgender-zijn. Conversietherapie is een vorm van psychische marteling die extreem schadelijk kan zijn. Daarom is het in Nederland kortgeleden ook verboden. Maar het Trump-regime maakt het tot officieel beleid.

Hierbij wordt dus ook medicatie tot wapen gemaakt. Trans gedetineerden krijgen geen toegang meer tot transgenderzorg, zoals bijvoorbeeld hormoonmedicatie. Deze belangrijke medische zorg is voor veel trans personen onmisbaar. Alle medisch experts beamen dat. Dit ontnemen kan leiden tot diepe emotionele en psychische stress, met ernstige gevolgen voor de mentale gezondheid. Voor veel trans personen kan dit ook langdurige gevolgen hebben voor hun fysieke gezondheid. De lichamen van veel trans personen maken van nature zelf geen hormonen meer aan. Zonder medicatie kunnen zij te maken krijgen met een hormoontekort, wat kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen.

Tegelijk stelt de richtlijn dus wel dat medicatie gebruikt kan worden om trans personen te “genezen”. Vooropgesteld: dat kan helemaal niet. Transgender zijn is, net als bijvoorbeeld homoseksualiteit, geen ziekte, maar iets wat je simpelweg bent. Het is niet te “genezen”, en zelfs al zou je dat willen proberen, dan bestaat daar natuurlijk geen enkel bewezen medicijn of behandeling voor. Toch stellen de richtlijnen dat trans personen medicatie kan worden gegeven met expliciet dat doel. Dat is medische experimentatie. Trans personen worden hier letterlijk gedwongen om medische experimenten te ondergaan.

Dit is marteling. Mensen hun essentiële zorg en medicatie ontzeggen, hen dwingen om psychische martelmethoden te ondergaan, en daarbij hen dwingen om medische experimenten te ondergaan in de vorm van medicatie met het expliciete doel om hun identiteit uit te wissen. Dit is letterlijk medische marteling.

Extra belangrijk hierbij is welke andere wetten het Trump-regime al heeft ingevoerd om trans personen te onderdrukken. Denk bijvoorbeeld aan wetten die trans personen verbieden om gebruik te maken van openbare toiletten, of die het illegaal maken voor trans personen om hun echte naam of gender te vermelden op papieren. Allemaal met celstraffen als gevolg.

Neem als voorbeeld de staat Florida. Daar geldt net zo’n wet als in Missouri die alle transgenderzorg voor trans personen in de gevangenis verbiedt. Daarnaast gelden er veel wetten die transgender zijn op zichzelf criminaliseren, zoals bijvoorbeeld een wettelijk verbod voor trans personen om gebruik te maken van openbare toiletten. Als je als trans persoon wel naar een openbaar toilet gaat, kun je een celstraf krijgen van twee maanden .

Met andere woorden: als je als trans persoon in Florida naar het toilet gaat, dan kun je in de gevangenis worden gegooid en daar gedwongen worden om conversietherapie en medische experimenten te ondergaan. En dit geldt voor steeds meer staten, plus de federale gevangenissen die direct onder het Trump-regime vallen.

Dit is structureel en systematisch. Eerst wordt trans zijn gecriminaliseerd, zodat trans personen kunnen worden opgepakt en opgesloten. En zodra ze zijn gelabeld als crimineel en achter de celdeuren verdwijnen, is het beleid om hen gedwongen psychische en medische marteling te laten ondergaan, met als expliciet doel om hun trans zijn uit te wissen. Trans personen uitwissen is het doel. En elke trans persoon is een doelwit.

Op de rechter hoeven trans personen overigens ook niet te rekenen. Dit beleid is ongrondwettelijk: jaren geleden heeft een rechter geoordeeld dat het ongrondwettelijk is om trans personen in de gevangenis hun zorg en medicatie ontnemen. Maar de rechterlijke macht in de VS is steeds vaker op de hand van het regime. De indieners van de wet in Misssouri zeggen letterlijk dat ze de wet ondanks de uitspraak toch invoeren, omdat ze weten dat er sinds de uitspraak nieuwe (lees: meer Trump-gezinde) rechters zijn aangesteld.

Het is geen geheim hoe wreed en kwaadaardig het Amerikaanse gevangenissysteem is. Van het diepgewortelde institutionele racisme waardoor zwarte mensen veel vaker in de cel worden opgesloten, tot de detentiecentra van ICE waar al tientallen mensen door het Trump-regime zijn vermoord, tot de gedwongen onbetaalde arbeid en gruwelijke doodstraffen. En nu wordt het gevangenissysteem expliciet ingezet om trans personen uit te wissen, met gruwelijke onmenselijke praktijken als regulier beleid, tot gedwongen medische experimenten aan toe.

Dit is ronduit fascistisch. Dit zijn letterlijk nazi-praktijken. Met dit beleid laat het Trump-regime zich opnieuw van haar meest kwaadaardige kant zien, en zijn trans personen in de Verenigde Staten wederom in nog veel groter gevaar. De vraag is nu hoeveel verder dit beleid zich nog gaat verspreiden, hoeveel wreder het nog wordt, hoe trans personen in de VS zichzelf kunnen beschermen, en welke consequenties hier binnen en buiten de VS aan verbonden gaan worden.

Ook in Nederland is de positie van trans personen in de gevangenis slecht. Zij krijgen onder andere te maken met discriminatie, geweld en zeer gebrekkige toegang tot zorg. Lees daar meer over in dit artikel van OneWorld .