Trump-regime doet lettertype in de ban. Net als de nazi's Actueel 13-12-2025

Sommige vergelijkingen maken zichzelf. Afgelopen week liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio weten dat er vanaf nu voor ambtenaren en diplomaten een verbod geld op het gebruik van het lettertype Calibri. Dit door de Nederlander Lucas de Groot ontworpen lettertype werd door de regering-Biden gebruikt maar is volgens het fascistische Trump-regime "te woke".

Het lettertype werd in 2023 onder de regering-Biden de standaard, maar dat is volgens Rubio "een verspilde stap op het gebied van diversiteit" geweest. Calibri is een schreefloze letter - geen streepjes, haakjes en andere tierelantijntjes dus - wat het lezen van tekst toegankelijker moest maken. Schreefloze letters worden beter weergegeven op beeldschermen wat bijvoorbeeld voor mensen met dyslexie het lezen van teksten minder moeilijk maakt.

Daar wil het Trump-regime dus niet aan en dus is er teruggeschakeld naar het oubollige lettertype Times New Roman om zo "de waardigheid en professionaliteit van de schriftelijke producten van het ministerie te herstellen".

De huidige regering-Trump is daarmee bepaald niet het eerste regime dat een lettertype in de ban doet. In Duitsland werd tot ver in de 20ste eeuw het lettertype Schwabacher gebruikt. Dat lettertype, door zijn ronde vormen geliefd vanwege de leesbaarheid en dat al sinds de 15de eeuw in gebruik was, werd in 1941 door het Nazi-regime bestempeld tot "Joodse letter". In plaats daarvan moest voortaan Antiqua worden gebruikt.

Je mag ze geen nazi's noemen, maar ze maken het je wel verdomd moeilijk.