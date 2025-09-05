Trump-regime bombardeert bootje, zegt dat het om drugs ging, maar waren vermoedelijk migranten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 510 keer bekeken • bewaren

Het Trump-regime heeft deze week een een boot in internationale wateren opgeblazen. Daarbij zijn alle elf opvarenden gedood. Hoewel de regering volhoudt dat het om een drugstransport vanuit Venezuela ging, plaatsen zowel juridische experts als militaire analisten hier ernstige vraagtekens bij. Niet alleen vanwege de legaliteit, of het gebrek daaraan, van deze directe militaire actie, maar ook omdat het totaal niet zeker is dat het werkelijk om een drugstransport ging.

In geval van oorlog of het tegengaan van terrorisme is de VS geautoriseerd om preventief militair in te grijpen. Alleen: het Congres heeft helemaal geen oorlog geautoriseerd tegen Venezolaanse kartels, en specialisten in oorlogsrecht zien ook geen juridische basis voor het gebruik van dodelijk geweld tegen vermeende drugssmokkel, ook niet onder het mom van zelfverdediging. Een Amerikaanse rechter oordeelde eerder al dat de beruchte Venezolaanse bende Tren de Aragua onmogelijk op een lijn gesteld kan worden met bijvoorbeeld Islamitische Staat of Al-Qaida.

Extra verontrustend is de uitspraak van een voormalige hoge federale wetshandhaver die stelt dat het schip waarschijnlijk migranten vervoerde in plaats van drugs. De expert wees erop dat Tren de Aragua niet bekendstaat om grote cocaïne- of fentanylzendingen, en dat elf mensen bemanning hoogst ongebruikelijk is voor een drugsboot. Smokkelaars willen juist maximale laadruimte voor drugs, niet voor mensen. Ook zou de boot, die zich op dat moment in de Caribische Zee bevond, helemaal niet op koers liggen om naar de Verenigde Staten te gaan, maar was vermoedelijk op weg naar Trinidad. Door het vaartuig compleet te vernietigen heeft het Trump-regime alle mogelijke bewijsvoering vernietigd, waardoor het onmogelijk is om nog te verifiëren wie of wat er werkelijk aan boord was.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio - ooit zelf fel anti-Trump en presidentskandidaat, door zijn huidige baas vernederend "Little Marco" genoemd - heeft laten weten dat het dubieuze bombardement gevolg krijgt. Volgens Rubio laten bendes zich niet afschrikken door gevangenisstraffen, maar wel door complete vernietiging en dus is het regime van plan vaker boten te bombarderen. Hij deed die uitspraken op werkbezoek in Ecuador, waar hij tegelijk aankondigde dat de VS de Ecuadoraanse bendes Los Lobos en Los Choneros voortaan als terreurorganisaties beschouwen, net als Tren de Aragua die dat volgens de rechter dus niet is.