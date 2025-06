Trump probeert lokaal verzet tegen fascistische razzia's te breken met zwaar geweld

Donald Trump heeft zaterdag besloten tot de inzet van tweeduizend Nationale Garde-troepen in Los Angeles , nadat een massadeportatiepoging van zijn regime uitliep op massale protesten. Voor de tweede dag op rij gingen demonstranten de straat op om zich te verzetten tegen de razzia's van immigratiedienst ICE, waarbij de politie traangas inzette tegen omstanders. De Nationale Garde heeft van Trump toestemming gekregen met rubber kogels op de demonstranten te schieten.

De protesten begonnen vrijdag toen demonstranten botsten met agenten die de razzia's uitvoerden op meerdere locaties in het centrum van Los Angeles. Zaterdag breidden de Amerikaanse immigratiediensten hun acties uit naar Paramount, een overwegend Latino-gebied ten zuidoosten van Los Angeles, waar opnieuw protesten uitbraken. "ICE weg uit Paramount. We zien jullie voor wat jullie zijn. Jullie zijn hier niet welkom," riepen de demonstranten.

In Paramount ontstond een urenlange confrontatie waarbij honderden demonstranten zich verzamelden tegenover zwaar bewapende ICE-agenten. Lokale bewoners en activisten hielden spandoeken omhoog met teksten als "Geen mens is illegaal" en filmden de gebeurtenissen met hun smartphones. Ondanks de inzet van traangas en arrestaties van meer dan twaalf personen, bleven gemeenschapsleden stand houden in hun verzet tegen wat zij zien als een fascistische aanval op hun buren en families.