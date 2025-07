Trump prijst Liberiaanse president om zijn 'goede Engels', wat gewoon de voertaal is van Liberia Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft tijdens een ontmoeting met zijn Liberiaanse ambtgenoot Joseph Boakai weer eens laten zien dat hij echt niets weet en niet werkelijk geïnteresseerd is in anderen. Trump complimenteerde de Afrikaanse leider met zijn "goede Engels" en had daarbij duidelijk geen flauw benul dat Engels de officiële taal van Liberia is.

In een video die viraal gaat op sociale media is te zien hoe Trump zichtbaar onder de indruk is van Boakai's taalvaardigheid en hem zelfs durft te vragen of hij geschoold is. Ook zegt Trump dat Boakai's Engels beter is dan veel andere mensen die bij hem aan tafel zitten, waarbij hij vermoedelijk en ten onrechte niet zichzelf bedoeld.

Liberia werd in 1847 gesticht door voormalige Amerikaanse tot slaaf gemaakten, waardoor Engels van oudsher de voertaal is. Op sociale media leidt het fragment niet alleen tot hilariteit, ook wijzen mensen op een hardnekkig patroon van onwetendheid over Afrikaanse landen en hun geschiedenis.

Jaren geleden wees komiek Chris Rock er al eens op dat veel witte Amerikanen er steeds verbaasd over lijken te zijn dat Zwarte mensen welbespraakt kunnen zijn, ook wanneer ze hoogopgeleid zijn. Oftewel, racisme van de lage verwachtingen: