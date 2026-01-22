Trump presenteert 'Vredesraad', een onderonsje van mensenrechten-schendende schurkenstaten Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 229 keer bekeken Bewaren

Vrede bewaren, conflicten voorkomen, humanitaire hulp bieden. Dat zijn een paar van de kernwaarden waarvoor de Verenigde Naties zijn opgericht. Alle reden dus voor een fascistische autocraat als Donald Trump om daar een tegenhanger voor te willen oprichten, de zogenaamde Vredesraad. Een privéclubje dat net zoveel met vrede heeft als de Partij voor de Vrijheid (PVV) met vrijheid. Een blik op de leden is wat dat betreft veelzeggend.

"Iedereen wil lid worden", loog Trump tijdens zijn bezoek in Davos. In werkelijkheid wil bijna niemand dat. Vrijwel alle westerse landen sloegen het "aanbod" af. De twintig landen die het akkoord wel ondertekenden zijn dan ook notoire schenders van mensenrechten als Israël, Hongarije, Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije. De Israëlische premier Netanyahu was als enige niet lijfelijk aanwezig om het verdrag te ondertekenen, omdat de Zwitserse autoriteiten hadden aangekondigd het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof uit te voeren zodra de Israëlische oorlogsmisdadiger voet op Zwitserse bodem zou zetten.

In het manifest wordt de Vredesraad omschreven als een "doelgericht en slagvaardig orgaan voor internationale vredesopbouw". Het is een hoofdzakelijk Amerikaans onderonsje, geleid door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, speciaal gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van de president. Een van de weinige niet-Amerikanen is de Britse oorlogscrimineel Tony Blair. Lidmaatschap van de raad kost de deelnemende landen een miljard dollar. Waar dat geld naartoe gaat is onduidelijk, maar het is niet ondenkbaar dat het rechtstreeks in de zakken van de Trump-clan zal vloeien. Eerder al maakte het regime in Washington dat de opbrengsten uit de begin deze maand geroofde olievelden in Venezuela zullen worden ondergebracht in een privétrust in Qatar, dat door Donald Trump zelf beheerd wordt.