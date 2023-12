Trump praat Hitler na en noemt migratie 'bloedvergiftiging'

Donald Trump, die er op uit is opnieuw president van de Verenigde Staten te worden, heeft op een campagnebijeenkomst verkondigd dat immigranten ‘het bloed van ons land vergiftigen’. En niet alleen in de Verenigde Staten maar volgens Trump "in de hele wereld". Achteraf herhaalde hij op zijn eigen extreemrechtse sociale netwerk Thruth Social nog eens dat er sprake is van "vergiftiging".