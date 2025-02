Trump papegaait bizarre Poetin-standpunten na eerste gesprek over het lot van Oekraïne Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1089 keer bekeken • bewaren

Nadat delegaties van de Verenigde Staten, Rusland en Saoedi-Arabië in Riyad woensdag om de tafel hadden gezeten om de toekomst van Oekraïne te bespreken, kwam Donald Trump met een wel heel bizarre eerste samenvatting. Zo leek hij te beweren dat het Oekraïne is dat de oorlog begon, terwijl het Rusland is dat elf jaar* geleden het land met veel oorlogsgeweld binnenviel.

"Oekraïne had nooit moeten beginnen", aldus Trump die ook herhaalde dat hij zelf de oorlog kan beëindigen. Tijdens zijn campagne had hij gezegd het binnen 24 uur te doen, zelfs al voor hij plaatsnam in het Witte Huis. Dat is overduidelijk niet gelukt, vooralsnog is hij te druk met het ontmantelen van de Amerikaanse overheid zelf.

Voor Oekraïne zelf was er geen plek aan de onderhandelingstafel. Dat is volgens Trump omdat ze "drie jaar lang een plek aan die tafel hebben gehad", opnieuw het feit negerend dat het Oekraïne is dat is binnengevallen door agressor Rusland. Ook haalde Trump uit naar de Oekraïense president Zelensky en opvallend genoeg (of niet) niet naar Poetin. Volgens Trump staat nog maar 4 procent van de bevolking van Oekraïne achter Zelensky, een getal dat hij vermoedelijk al improviserend bij elkaar loog. In werkelijkheid staat meer dan de helft van de Oekraïners nog achter de president.

Verder hamerde Trump op nieuwe verkiezingen in Oekraïne, nog een idee dat rechtstreeks uit de koker van Vladimir Poetin komt. Het is geen geheim dat het Kremlin een pro-Russische president aan het roer wil zetten. Daarover bevraagd hield Trump vol dat het volledig zijn eigen idee is.

Behalve Oekraïne zelf, was er ook geen plek aan de onderhandelingstafel voor de Europese Unie. Trump en Poetin zijn onderling overeengekomen dat het een Amerikaans-Russisch onderonsje wordt op Europees grondgebied. Trump en Poetin zelf waren niet aanwezig bij het eerste gesprek. Volgens Trump ligt er een plan om eind van de maand met de Russische dictator te spreken.