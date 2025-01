Trump ontsnapt opnieuw aan justitie, veroordeling voor verkiezingssabotage was vrijwel zeker

Donald Trump, de man die ooit beweerde dat hij zo onschendbaar is dat hij zelfs na het plegen van een willekeurige moord herkozen zou worden, ontsnapt opnieuw aan juridische consequenties. Dat stelt de speciale aanklager die belast was met het onderzoek naar de betrokkenheid van Trump bij de mislukte poging tot staatsgreep op 20 januari 2020 toen aanhangers van de Republikein het Amerikaanse parlement bestormden. Jack Smith schrijft in zijn eindrapport dat het verzamelde bewijs tegen Trump "voldoende om een veroordeling te verkrijgen” is. Maar vervolging gaat niet door omdat de vastgoedmiljardair in november de verkiezingen won.