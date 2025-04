Trump ontslaat klimaatwetenschappers en dat gaat de hele wereld merken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 285 keer bekeken • bewaren

Net als de grootste regeringspartij van Nederland, de PVV, ontkent Trump glashard het bestaan van de klimaatcrisis. Hij denkt een eenvoudige methode te hebben om daarin zijn gelijk te halen: het ontslaan van de wetenschappers die de klimaatscrisis in kaart brengen en bestuderen. Dan kunnen er ook geen rapporten over verschijnen. Alsof je de koorts kunt bestrijden door thermometers te verbieden. In de praktijk betekent het alleen maar dat mensen niet meer kunnen weten wat hen te wachten staat. De klimaatverandering gaat ondertussen gewoon door, nog extra aangejaagd door het beleid van Trump dat vol inzet op de zeer schadelijke fossiele industrie.

Een van de wetenschappers die ontslagen werd is meteoroloog Tom Di Liberto. Hij was woordvoerder en persmedewerker voor NOAA, het Amerikaans Agentschap voor Meteorologie en Oceanografie. Dit instituut verricht wereldwijd metingen met weerballonnen, oceaanboeien en satellieten. Daarmee worden veranderingen in het klimaat in kaart gebracht en de veranderingen voor het weer, de oceaan en de kustgebieden voorspeld. De gegevens van het NOAA zijn essentieel voor klimaatonderzoek over de hele wereld.

De Belgische publieke omroep VRT Nieuws sprak met Di Liberto.

"Iedereen die werkt rond klimaat, vreest voor z'n job. Het idee dat je ontslagen kan worden omdat je alleen maar vertelt wat wetenschappelijk bewezen is... Dat is moeilijk. (...) De Verenigde Staten zijn met grote voorsprong de grootste financierder van wetenschappelijk onderzoek, en al zeker klimaatonderzoek. Het is niet echt redelijk om te verwachten dat anderen dat gat zullen vullen, laat staan in een vingerknip. Zelfs al investeer je nu stevig, dan nog zal het een tijd moeten rijpen. Wetenschappelijk onderzoek moet je tientallen jaren lang opbouwen."